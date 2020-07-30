ВОЗ поможет Украине с вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предоставит 20% украинского населении вакцину от коронавируса по программе глобального доступа ВОЗ к масштабной вакцинации от COVID-19, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно», - написал медикна своей странице в фейсбуке. Он уверен, что данная помощь поможет снизить нагрузку на бюджет Украины и позволит провести иммунизацию других групп высокого риска.

Ляшко рассказал, что сегодня в мире находится 139 вакцин на этапе доклинических исследований, шесть из которых уже максимально приблизились к практическому применению. При этом по мнению главного санитарного врача Украины, пока невозможно спрогнозировать какой именно будет основная вакцина, какое количество введений потребуется, и как именно будет проходить вакцинация.