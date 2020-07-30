Задержан моряк черноморского флота, шпионивший в пользу Украины

Военнослужащий Черноморского флота задержан в Севастополе по подозрению в госизмене, передает РБК, ссылаясь на Центра общественных связей ФСБ. В ведомстве сообщают, что задержанный передавал украинской военной разведке секретные сведения. Дополнительных сведений спецслужба не раскрывает, уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

В апреле текущего года ФСБ сообщила о пресечении в Крыму деятельности агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В состав группировки входила также российская военнослужащая, передававшая украинской разведке служебную информацию, относящуюся к разряду государственной тайны.

В ведомстве сообщили, что деятельность группировки была направлена на совершение диверсий, вербовку граждан России, а также получение сведений из разряда гостайны.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года в Крыму был задержан мужчина, организовывавший по заданию спецслужб Украины, схроны с оружием.



