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Задержанные в Минске сотрудники «ЧВК «Мар» не имеют ничего общего с ЧВК «Вагнера» - источники

Москва, 30.07.2020

Эксперты рассказали, чем на самом деле занимаются задержанные в Белоруссии сотрудники охранного предприятия «ЧВК «Мар». Автор телеграм-канала Reverse Side of The Medal (RSOTM), побеседовавший с экс-бойцом ЛНР Владленом Татарским, выяснил, что эта фирма не выполняет боевых задач. Сфера их деятельности иная – в частности, они сопровождали гуманитарные грузы для жителей ЛНР и ДНР. 

Этот факт объясняет появление некоторых россиян в списках украинского «Миротворца». 

Автор RSOTM подтвердил, что в Минске задержали сотрудников «Мар», не имеющих отношения к российской ЧВК «Вагнера» и боевым действиям. По его словам, охранное предприятие находится в Петербурге, а буквы «ЧВК» в названии вовсе не означают, что это настоящая частная военная компания. Это ООО, занимающееся охранной деятельностью, отметил автор. «Но так как ЧВК звучит круче, чем ЧОП, то было принято решение взять название «Частная военная компания «Мар», - объяснил он.

В телеграм-канале RSOTM также подчеркнули, что появление некоторых членов охранного предприятия в списках «Миротворца» неудивительно. Ведь сотрудники «Мар» в 2014-2015 года сопровождали гуманитарные грузы. Они по-прежнему оказывают услуги, связанные с охраной объектов, но в боевых действиях никогда не участвовали, заявил автор RSOTM. Он также объяснил, почему сотрудников «Мар» задержали в Белоруссии. 

Сотрудники данного ЧОП выиграли тендер на охрану объекта на Ближнем Востоке. Они должны были лететь через Минск в Стамбул, не напрямую из России, так как отношения с Анкарой сейчас напряженные. По словам автора телеграм-канала, задержание россиян - это недоразумение, связанное с непростой политической ситуацией в Белоруссии из-за грядущих президентских выборов. 

«Их приняли как чуть ли не снайперов на Майдане. Хотя по сути люди просто выбрали не очень хорошее место и не очень хорошее время для своего вылета через Белоруссию, но у людей сроки, у людей горят контракты, им нужно их выполнять», - объяснил он.

Владлен Татарский и автор RSOTM считают, что задержанные не планировали никакой диверсии в преддверии выборов в Белоруссии. По их мнению, буквы «ЧВК» в названии смутили белорусских силовиков, поэтому те приписали их к частной военной кампании «Вагнер». Татарский предположил, что это могло произойти из-за того, что ЧВК «Вагнер» стало нарицательным названием для всех охранных и военных организаций. Он считает, что «скоро всех русских бойцов будут называть «вагнеровцами». Татарский также обратил внимание, что невооруженная группа россиян априори не могла участвовать в операции по свержению Лукашенко. 

О задержании группы из 33 россиян сообщило белорусское издание «БелТА». Журналисты причислили их к бойцам «Вагнера», отметив, что некоторые числятся в списках «Миротворца». Во многих телеграм-каналах указали на абсурдность подобных обвинений.

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