В России выявлено 5,5 тыс.новых случаев заражения за сутки

За последние сутки в России выросло число зараженных коронавирусной инфекций на 5 509 в 84 регионах, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 834 499 случаев COVID-19. Общее число летальных исходов - 13 802, из которых 129 человек скончались за последние сутки. Поправились и выписаны за все время эпидемии 629 655 пациентов, в том числе 9 322 за последние 24 часа. Таким образом общее число активных больных в стране составляет 191 042 пациента.

На первом месте мирового антирейтинга по заболевшим COVID-19 находятся США, где число инфицированных превысило 4,4 миллиона. На второй строчке расположилась Бразилия, в стране более 2,5 миллионов зараженных. Индия на третьем месте (1,5 миллиона). Россия закрепилась на четвертой позиции, после нее следует ЮАР (471 тысяча). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее число новых диагнозов поставлено в Москве – 678. На втором месте Свердловская область, в которой 215 подтвержденных за сутки случаев коронавируса нового типа. На третьем Ханты – мансийский АО (+172). В пятерке Санкт-Петербург (+162) и Нижегородская область (+158).