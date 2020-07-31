Акции дня: TCS Group растут на ожиданиях «байбэка»

Российский рынок акций завершил неделю ростом индексов. Вернулись к высоким показателям бумаги материнской компании группы «Тинькофф» TCS Group Holding. За торговую сессию котировки выросли на +5,16% до 1870 рублей.

Собрание акционеров TCS Group Holding пройдет в конце лета, 24 августа, сообщила ранее компания. Акционеры планируют рассмотреть вопросы об утверждении аудитора, избрании совета директоров, а также вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по принятию решений о выкупе акций класса «А» или их долей, включая глобальные депозитарные расписки. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 21 августа 2020 года. По мнению экспертов «БКС Экспресс», в последнее время котировки компании достаточно сильно выросли, поэтому в ближайшее время возможно временное торможение роста.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в пятницу вырос на +1% до 2911,57 пункта, индекс РТС поднялся на +0,17% до 1234,44 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:23 мск составила 43,03 доллара за баррель (-0,51%). Российская валюта слабела – 74,49 рубля за доллар.