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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Москва, 31.07.2020

Минск передал Киеву список задержанных под Минском граждан России. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, МИД Белоруссии обратился к ним с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений на территории «незалежной» и участия в военных действиях в Донбассе, передаёт РИА Новости.

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов уже работают над полученным списком и проверят, у кого из задержанных есть украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что на задержанных в ночь на 29 июля в Белоруссии граждан России завели уголовное дело о подготовке террористических актов. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – прокомментировал задержание российских граждан в Белоруссии. По словам представителя Кремля, Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по дестабилизации обстановки у задержанных граждан РФ.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 32 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

Позже автор телеграм-канала Reverse Side of The Medal (RSOTM), заявил, что задержанные в Белоруссии россияне – сотрудники охранного предприятия «ЧВК «Мар», которые не имеют ничего общего с «ЧВК «Вагнера». По его словам, эта фирма не выполняет боевых задач. Сфера их деятельности иная – в частности, они сопровождали гуманитарные грузы для жителей ЛНР и ДНР. 

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