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Диетологи рассказали, кому опасно есть персики

Москва, 31.07.2020
  • Диетологи рассказали, кому опасно есть персики

Из открытых источников

При некоторых заболеваниях персики и абрикосы противопоказаны из-за калорийности и других факторов, рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.

Она уточнила, что эти фрукты содержат порядка 45 калорий на 100 грамм, в этой связи врач рекомендует съедать не более 300 граммов в день этих плодов, чтобы не набрать лишний вес. Также не следует включать персики и абрикосы в рацион людям при повышенной кислотности желудка, гастрите, панкреатите, сахарном диабете и ожирении, а также при обострении желудочно-кишечных заболеваний.

Также стоит с осторожностью включать персики в рацион маленьких детей, у которых фрукт может спровоцировать аллергию, отметила врач. При этом она не отрицает, что фрукты содержат множество полезных веществ.

Ранее врачи рассказали, что чрезмерное потребление арбузов, может вызвать набор лишних килограммов. Данная ягода содержит слишком много сахара, что делает ее такой вкусной и одновременной вредной для людей, страдающих нарушением обмена веществ.

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