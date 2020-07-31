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Эксперт прокомментировал идею банков списывать средства со «спящих счетов»

Москва, 31.07.2020
  • Эксперт прокомментировал идею банков списывать средства со «спящих счетов»

Из открытых источников

По мнению Ивана Уклеина - директора по банковским рейтингам «Эксперт РА», инициатива российских банков о получении права списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов», направлена исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами. Порядочных плательщиков нововведение не затронет, считает эксперт.

Он напомнил, что приблизительно раз в год все российские банки обязаны обновлять сведения о владельцах счетов. В случае, если сведения по клиенту не актуализированы, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Все остальные операции по счетам де-юре возможны только после получения новых сведений о клиенте или соответствующего решения клиента. То есть в случае отсутствия со стороны клиента операций по счету, банки не имеют право списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента.

Ранее банки заявили о своем желании получить право списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов», о владельцах которых не удалось обновить данные в срок более года. Уклеин считает, что тем самым банки вовсе не настроены «выжать все соки из клиентов». Мера направлена на борьбу с недобросовестными клиентами. На операциях добросовестных заемщиков новый механизм в случае его принятия никак не скажется, считает эксперт.

 

 

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