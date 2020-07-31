Эксперты рассказали, когда нельзя спать в самолете

По мнению PR-директора компании Biletix, кругосветного путешественника Григория Лугового, во время взлета и посадки самолета лучше не спать, а бодрствовать, это поможет избежать проблем со здоровьем. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается», - поделился путешественник. Он уточнил, что если вовремя не сделать глоток или не зевнуть, то может разболеться голова, пойти кровь из носа или, в самом критическом случае, лопнуть барабанная перепонка.

Ранее, эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании Жан Диблт рассказал, какие продукты лучше не есть в самолете. В частности, он не рекомендует употреблять в самолете молочные продукты, а именно йогурт и мороженное, поскольку они быстро портятся.

Во-вторых, при перелете лучше отказаться от мясных деликатесов - бутербродов с мясом, куриных филе итд. Данная продукция не проходит тепловую обработку и может содержать бактерии, добавил Диблт.