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Эксперты рассказали, когда нельзя спать в самолете

Москва, 31.07.2020

По мнению PR-директора компании Biletix, кругосветного путешественника Григория Лугового,  во время взлета и посадки самолета лучше не спать, а бодрствовать, это поможет избежать проблем со здоровьем. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба, — сужается», - поделился путешественник. Он уточнил, что если вовремя не сделать глоток или не зевнуть, то может разболеться голова, пойти кровь из носа или, в самом критическом случае, лопнуть барабанная перепонка.

Ранее, эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании Жан Диблт рассказал, какие продукты лучше не есть в самолете. В частности, он не рекомендует употреблять в самолете молочные продукты, а именно йогурт и мороженное, поскольку они быстро портятся.

Во-вторых, при перелете лучше отказаться от мясных деликатесов - бутербродов с мясом, куриных филе итд. Данная продукция не проходит тепловую обработку и может содержать бактерии, добавил Диблт.

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