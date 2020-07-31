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Экономика еврозоны сократилась максимально с 1995 года

Москва, 31.07.2020
Алексей Петров

Экономическая активность в странах еврозоны во втором квартале 2020 года сократилась на 12,1% по сравнению с первым кварталом года, показали предварительные данные статистического управления, пишет CNBC.

Последние показатели ВВП стран еврозоны стали самыми низкими с момента начала ведения статистики в 1995 году. Крупнейшая экономика региона - Германии - сократилась на двухзначную цифру из-за введения строгих ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что такое сокращение несколько превзошло прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения показателя на 12%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократился на 10,1%, экономика Италии снизилась на 12,4%, Франции - на 13,8%, Португалии - на 14,1%, а ВВП Испании - на 18,5%. Показатели испанской экономики стали худшими среди стран еврозоны во втором квартале.

Экономика блока из 19 стран региона, которые используют единую валюту евро, в первом квартале сократилась на 3,6%. Показатели ВВП Испании, Италии и Франции упали более чем на 5% за этот период.

Вместе с тем инфляция в экономике еврозоны продолжила увеличиваться, игнорируя ожидания замедления и поддерживая прогноз Европейского центрального банка о том, что можно избежать негативных показателей.

В статистическом управлении сообщили, что потребительские цены в странах блока выросли на 0,4% в годовом выражении в июле с 0,3% в июне и 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали увеличение только на 0,2% в июле.

Европейский центральный банк в июне спрогнозировал, что ВВП еврозоны по итогам 2020 года сократится на 8,7%, хотя в центральном банке ожидают значительного восстановления экономической активности в третьем квартале по сравнению с первыми шестью месяцами года.

В последних данных рассматривался уровень экономической активности в период с апреля по июнь, который совпал с моментом, когда большинство европейских властей были вынуждены ввести строгие ограничения, которые со временем ослабевали. 

Однако экономику стран еврозоны впереди ждет еще много неопределенности, а в некоторых странах в последние недели отмечался рост числа случаев заражения Covid-19.

В настоящее время правительства ряда государств заявляют, что не будут полностью закрывать свою экономику, как это было раньше. Но чиновники говорят, что они готовы ввести дополнительные и более строгие ограничения и правила социального дистанцирования, чтобы избежать второй волны распространения коронавируса.

Ранее власти Соединенных Штатов сообщили о самом большом квартальном снижении экономической активности во втором квартале, которое составило 32,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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