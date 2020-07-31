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Немецкая экономика просела на рекордные 10%

Москва, 31.07.2020
#Германия
#Экономика
  • Немецкая экономика просела на рекордные 10%

AP/TASS

Первая экономика Старого Света и четвертая экономика планеты установила рекорд, но в Германии говорят, что лучше бы таких рекордов вообще не было. Во втором квартале ВВП ФРГ сократился, по данным Федерального управления статистики (FOS), на рекордные 10,1% по сравнению с январем-мартом 2020 года или на 11,7% по сравнению с тем же периодом времени 2019 года. Это самый большой квартальный спад в немецкой экономике за те полвека, что статистика ведет учет по кварталам.

Даже во время финансового и экономического кризисов 2009 года, подчеркивают в FOS, спад был не таким сильным. Он оказался хуже прогнозируемого экономистами и почти полностью «стер» предыдущее десятилетие экономического роста.

За исключением расходов правительства, во втором квартале резко просели все остальные показатели. Очень существенно сократились в апреле-июне экспорт и импорт товаров и услуг, потребительские расходы населения, инвестиции и многое другое.

Обращает на себя внимание и то, что впервые за полвека квартальные показатели были опубликованы так быстро, всего лишь через 30 дней после окончания квартала. Причина спешки простая – в такой сложной ситуации очень важно как можно раньше иметь данные по экономике. Полные данные деятельности во втором квартале FOS обещает опубликовать 25 августа.

Несмотря на резкий спад в экономике ситуация с безработицей не такая удручающая. По сравнению с июнем численность немцев, не имеющих работы, увеличилась на 0,1% или 57 тысяч и достигла 6,3%. Всего сейчас в Германии получают пособие по безработице 2,91 миллион человек.

Ситуация на рынке труда была бы значительно хуже, если бы федеральное правительство не смягчило последствия карантина при помощи программы сокращенного рабочего дня, которая выручает немцев далеко не первый раз. Сейчас неполный рабочий день у 6,7 млн немцев.

Ситуация с занятостью в Германии лучше, чем в среднем по ЕС, в котором уровень безработицы в июне был 7,1%. Это, в свою очередь, намного лучше положения на американском рынке труда. В США безработица сейчас на уровне 11%. Кстати, и американская экономика установила антирекорд – спад в апреле-июне составил 32,9%!

За черной полосой, надеются в ФРГ, последует белая. Немецкие экономисты рассчитывают на энергичное восстановление немецкой экономики в третьем квартале. В том числе и благодаря тому, что этим летом подавляющее большинство немцев предпочитают отдыхать дома.

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