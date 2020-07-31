Мировые инвесторы опасаются падения рынков после выборов в США

Мировые инвесторы все чаще опасаются того, что критическая ситуация с предстоящими президентскими выборами в США приведет к нестабильности на финансовых рынках, передает Reuters.

Основной риск заключается в том, что действующий президент-республиканец Дональд Трамп уже поставил под сомнение легитимность будущих выборов, полагают аналитики.

Его оппонент от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, в настоящее время имеет преимущество в 9 процентных пунктов среди уже определившихся со своими предпочтениями американских избирателей и значительное преимущество среди еще не определившихся, как показал опрос Reuters/Ipsos.

"Это плохо кончится, - сказал Ник Маруцос, глава отдела глобальных облигаций в компании Janus Henderson Investors. - Я ожидаю всплеск волатильности, но он будет очень недолгим, здесь можно говорить о двухнедельном промежутке времени".

Ранее Дональда Трампа заявил, что выборы должны быть перенесены до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать. Американский президент сказал, что он не будет доверять результатам, поскольку многим придется голосовать по почте.

Сейчас, как известно, в США голосует по почте каждый пятый избиратель, и ожидается, что это число как минимум удвоится в ноябре, когда и должны состояться выборы президента США.

Соответствующая запись Трампа в соцсети Twitter уже привела к довольно предсказуемой распродаже акций, поскольку рынки производных финансовых инструментов были подвержены риску повышения волатильности после выборов.

Трамп не имеет прямых полномочий изменять дату федеральных выборов - только Конгресс может это сделать - поэтому беспокойство инвесторов связано со спорными итогами (при отсутствии явного победителя) выборов, а не с вероятностью их фактического переноса.

Выборы без явного победителя на следующий день, скорее всего, повлияют на базовый индекс S&P 500, который вырос почти на 45% по сравнению с мартовскими минимумами и колеблется вблизи рекордных максимумов.

Индекс упал на 1,8% утром после спорных выборов 7 ноября 2000 года между демократом Элом Гором и республиканцем Джорджем Бушем-младшим, и к концу недели упал на 5%, согласно данным Capital Economics.

Неоднозначные рзультаты выборов из-за массового голосования по почте может стать в нынешнем году еще большей проблемой, чем в 2000 году, считает Дэвид Коток, директор по инвестициям в Cumberland Advisors, когда вице-президент Гор потребовал пересчета голосов. По его словам, в таком случае рынок ждет масштабная распродажа.