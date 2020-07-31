Июльские указы повысят спрос на спецтехнику

Июльский указ Владимира Путина, который определяет пять национальных целей развития страны до 2030 г., возможно, приведет к росту спроса в России на спецтехнику и коммерческие автомобили, надеются участники рынка. В указе, в частности, говорится о том, что к 2030 году должен быть обеспечен реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, а также увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г. Также в документе говорится о поддержке национальных проектов, часть из которых связаны с интенсивным инфраструктурным строительством. Так, по словам представителей властей, только на строительство и реконструкцию дорог в России в текущем году должны направить 117 млрд руб., среди наиболее значимых объектов ближайшего времени называют строительство автодорогу Европа - Западный Китай и Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

«Мы внимательно наблюдаем за реализацией национальных проектов в рамках выполнения июльских указов президента РФ, традиционно с ростом дорожного и жилищного строительства возрастает спрос на такую профильную технику, как самосвалы, краны, -- отмечает Андрей Попов, директор департамента продаж грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточная Европа». -- В условиях пандемии это станет отличной поддержкой для рынка спецтехники и для отечественных строительных компаний: они смогут расширить или обновить свои парки».

«Безусловно, любые значительные инвестиции государства в инфраструктуру всегда способствуют росту спроса на спецтехнику, надеемся, что катаклизмов, подобных Covid-19, в следующем году не будет, по нашим прогнозам, рост рынка в 2021 г. составит 15% по сравнению с 2020 г., -- соглашается Сергей Харитонов, коммерческий директор JCB Russia. -- В первом квартале этого года наблюдался довольно существенный рост рынка спецтехники, но из-за распространения Covid-19 и связанных с этим ограничений во втором квартале произошло падение. Сейчас рынок снова восстанавливается, и мы ожидаем, что 2020-й закончится в плюсе относительно прошлого года».

«Первая половина 2020 года была достаточно сложной для всех компаний, поставляющих дорожно-строительную и землеройную технику на территории РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го спрос на новые машины сократился более чем на 30%, -- продолжает Сергей Завьялов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании SANY в России. – Мы считаем, что результаты второго полугодия и всего 2020 года будут зависеть от трех основных факторов. Первый из них – это стабилизация эпидемиологической ситуации в стране и мире, второй – темпы восстановления российской экономики и третий – инвестиции со стороны правительства и частного капитала в крупные инфраструктурные проекты, которые создают повышенный спрос на технику и ее обслуживание и, таким образом, являются катализатором развития нашего рынка».

Впрочем, есть и скептические оценки того, что в ближайшем будущем инфраструктурное строительство в России будет интенсивным. «Каких-то конкретных новых инфраструктурных проектов в указах не обозначено, -- отмечает Роман Искаков, менеджер департамента продаж и маркетинга Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- С учётом низких цен на энергоносители, прогнозируемом падении ВВП в этом году (от 4 до 8% в случае, если не будет второй волны коронавируса) и уже возникшем дефиците бюджета маловероятно, что деньги направят на строительство дорог, работы в этой сфере, скорее всего, будут немного отложены. На днях губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в условиях сокращения бюджета регион станет в первую очередь выполнять социальные обязательства перед населением, вкладывать средства в строительство социальных объектов, так как это более ощутимо для граждан. При этом на национальные проекты потрачено меньше половины от запланированной суммы. Это означает, что деньги пока придерживают, готовятся к худшему варианту. Таким образом, если действительно будут выделяться средства на развитие инфраструктурных проектов, то в условиях нынешнего кризиса это в лучшем случае лишь поддержит спрос на спецтехнику на уровне, близкому к значениям 2019-го. Если ситуация с ценами на энергоносители резко не улучшится, в ближайшие годы возможно постепенное снижение спроса – до 5% в год».