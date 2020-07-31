Китай намерен развивать внутренний рынок

Выступая в четверг, 30 июля, на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном экономике, Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал с удвоенной силой проводить реформы, призванные стимулировать внутренний спрос. В выступлении Си, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Xinhua, прозвучало, что Китай должен энергичнее развивать модель роста «двойной циркуляции» с акцентом на ускоренный рост внутреннего производства, привлечение иностранных инвестиций и стабилизацию торговли.

Важное заявление китайского руководителя прозвучало в преддверии серии заседаний и совещаний на самом высоком уровне, на которых будет рассматриваться план восстановления китайской экономики после пандемии. В краткосрочной перспективе руководство Поднебесной удовлетворено тем, что экономика КНР восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции. Однако в долгосрочной перспективе Китай столкнулся с рядом проблем. Одной из наиболее важных для всех сфер жизни КНР, включая и экономику, вполне может оказаться усиливающаяся конфронтация с США.

Кстати, явно Соединенным Штатам адресованы следующие слова, прозвучавшие в выступлении Си Цзиньпина на заседании Политбюро ЦК КПК: «Ни одно государство, никакая группа людей не сможет помешать великому восстановлению нашей страны».

«Двойная циркуляция» - это относительно новая экономическая стратегия Пекина, которая, очевидно, будет принята после пандемии коронавирусной инфекции. Как пояснил начальник отдела китайской экономики в Macquarie Bank Ltd (Гонконг) Ларри Ху, она заключается в короткой, но емкой мысли: внутренний рынок превыше всего.

Назвать эту модель абсолютно новой все же нельзя, потому что она органично вписывается в начавшуюся несколько лет назад структурную смену модели развития китайской экономики: с экспортной на экономику, опирающуюся на внутренний рынок и сильные внутренние драйверы.

«На данном этапе мы еще не совсем четко представляем, как она будет проводиться в жизнь,- говорит Ларри Ху,- но идея в целом понятна. Речь идет об укреплении цепочек снабжения и ослаблении зависимости от иностранных поставщиков».

По традиции, руководство КНР, собирается в начале августа на морском курорте Бэйдайхэ и обсуждает текущие дела и стратегию дальнейшего развития. В октябре должен состояться 5-й пленум ЦК КПК 19 созыва. На нем, сообщает Xinhua, предполагается обсудить очередной пятилетний план социально-экономического развития КНР и проанализировать долгосрочные цели развития до 2035 года. Планируется также окончательно принять курс на развитие внутреннего рынка, ускорение новой урбанизации и открытие экономики.

На заседании Политбюро ЦК КПК было фискальная политика в целом оставлена без изменений. Решено увеличить кредитную массу в разумных пределах и снизить финансовые затраты для реальной экономики.

Статистические данные, опубликованные в последний день июля, свидетельствует о стабильном восстановлении второй экономики планеты после пандемии – промышленное производство растет второй месяц кряду. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР, в июле немного подрос: с 50,9 в июне до 51,1. После появления данных о промышленном производстве индекс CSI 300 Index вырос на 1,8%. Во втором полугодии ожидается продолжение восстановление китайской экономики на основе крупных государственных инвестиций и роста спроса в глобальной экономике. Экономисты пересмотрели прогнозы по развитию китайской экономики в сторону увеличения. Сейчас они полагают, что экономика КНР по итогам 2020 года вырастет на 2%.