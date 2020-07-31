Культурная афиша на август

Куда сходить?

Фестиваль “Сады и люди” на ВДНХ

На ВДНХ стартует самое красочное событие лета. VII фестиваль "Сады и люди" пройдет с 14 по 23 августа и станет единственным садовым фестивалем в этом году. Посетители увидят выставочные сады от ведущих российских ландшафтных дизайнеров, смогут посетить выставку-продажу садовых растений, умные семинары о садоводстве. Для семей подготовлена специальная детская программа. В день открытия свой "Сказочный сад" представит известная теле- и радиоведущая, многодетная мама и автор популярного блога Тутта Ларсен. Сад создан известными российскими дизайнерами Мариной Бересневой и Марией Принтц по проекту Тутты. В течение десяти дней на фестивале будут проходить дневные и вечерние экскурсии по садам; мастер-классы на площадке "Огород в городе" с полезными советами и приемами по созданию сада пряных трав, озеленению балконов и выращиванию овощей и зелени в контейнерах и многое другое. Оценивать работы участников будет жюри, в состав которого вошли известные российские садовые дизайнеры, а также будет вручен приз зрительских симпатий. В рамках конкурса "Сады начинающих" студенты будут строить свои сады на глазах у посетителей.

Когда: 14-23 августа

Билеты: 500 рублей. В продаже есть льготные и семейные билеты

Подробнее: http://sadiludi.ru/

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Выставка «КАСКАД. Проект как метод»

9 августа в Музее Москвы откроется уникальная выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет». Участники проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод» покажут 85 реализованных проектов. Тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи займут “Красный зал” музея.

предоставлено пресс-службой

Среди них: рассказ о репрессированном дедушке, инсталляция о страхах москвичей, проект “Скамья”, рассказывающий о ксенофобии, разговор с бюстом Ленина на тему того, как быть с историческим прошлым, исследование экстремальных увлечений подростков, комната хрущевки и объект “Божьи дети” — о красоте всех людей. Каждый из проектов — искреннее высказывание на темы личных границ, диалога поколений, осмысления собственного возраста от подростков из разных городов России.

180 молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет на протяжении учебного года работали над созданием собственных проектов вместе с известными художниками и кураторами. Они исследовали окружающую действительность и самих себя, научились проходить путь от идеи до реализации и размышляли о городской среде. По словам создателей, этот проект — единственная возможность посмотреть на сегодняшний день и современную повестку глазами подростка.

Когда: 9 августа — 13 сентября

Подробнее: http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/vsegda-krome-kogda-net/

Вход свободных для тех, кому еще не исполнилось 21 год. Для тех, кто старше - вход 200 рублей.

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Фестиваль “Добрые люди”

предоставлено пресс-службой



С 29 августа по 6 сентября в Парке Искусств «Музеон» развернется масштабный фестиваль Общественной палаты России — «Добрые люди». На фестивале выступит множество артистов, пройдет более 130 мастер-классов и интерактивов, состоятся спортивные соревнования с участием знаменитостей, откроются пункты тестирования здоровья и станции донорства крови, 40 благотворительных фондов расскажут о своей деятельности. Каждый желающий в дни фестиваля сможет стать благотворителем и помочь тем, кто нуждается в помощи сегодня. Фестиваль станет одновременно площадкой для добрых дел и красочным праздником, а кульминацией станет масштабный концерт при участии популярных исполнителей в День города, 5 сентября. Как ожидают организаторы мероприятия, мероприятие станет одним из самых массовых этим летом — в прошлом году фестиваль посетили около 400 000 человек. Девиз фестиваля в 2020 году – «Делаем добро вместе!», особенное внимание в этом году на фестивале уделят благотворительности.

Подробнее: https://festoprf.ru/

Музей Москвы возобновил экскурсии

Вновь приступил к работе экскурсионный отдел Музея Москвы. Гости и жители Москвы пройдутся по городским переулкам вместе с гидами, которые поделятся своей любовью к городу и знаниями о Москве и москвичах. В программе — арбатские переулки, Пречистенка и Остоженка, особняки Шехтеля и Носова, а также экскурсии внутри музея — по выставке “Москва для детей и взрослых” и по Провиантским складам. В экскурсии по городу могут одновременно участвовать до 10 человек. В августе можно посетить более 10 экскурсий — “Авангард в арбатских переулках”, “В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора”, “Встреча с модерном: экскурсия в особняк купца Носова”, “Легендарные Сандуновские бани”, “Путешествие в Немецкую слободу”, “Пречистенка: от боярских палат до модерна”, “История Москвы из окон поезда МЦК” и другие. Длительность экскурсии — 2 часа.

Подробнее: http://mosmuseum.ru/tours/p/ekskursii-v-gorode/

“Оживший парк” в Сочи

С 20 июля в парке “Южные культуры” открылось иммерсивное световое мультимедийное шоу “Оживший парк” — уникальная светопроекционная программа с элементами мультимедиа-арта. Каждый день после захода солнца в дендрологическом парке "Южные культуры" можно увидеть волшебный лес: более 10 необычных световых инсталляций со звуковыми и проекционными системами.

Это новый формат городского отдыха в лучших традициях знаменитого Праздника света в Лионе, улицы которого ежегодно украшают тысячи ламп, фонарей, гирлянд и световых проекций.

предоставлено пресс-службой

Когда: ежедневно с 20 июля

Подробнее: ожившийпарк.рф

Кинопаркинг под открытым небом

В Москве открылся Кинопаркинг, организованный Транспортным комплексом Москвы.

предоставлено пресс-службой

— бесплатный кинотеатр с большим экраном. Для жителей столицы это новый опыт просмотра фильмов, хотя в Америке Drive-in кинотеатры существуют уже давно. Сеансы проходят по субботам на перехватывающей парковке около станции метро “Филатов луг”. Смотреть фильмы можно только из легкового автомобиля: на парковке большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу машины на специальную FM-волну. “Зрительский зал” рассчитан на 200 машин. В программе от онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — любимые кинохиты, а также недавние громкие премьеры: от Чарли Чаплина до “Джентльменов” Гая Ричи. Во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки в приложении “Яндекс.Еда”, не выходя из машины. Пользователям каршеринга “Яндекс.Драйв” предоставляется бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

Когда: до 31 октября

Регистрация на сайте: https://kino-parking.ru

Что читать?

Роман, который экранизирует Кирилл Серебренников

предоставлено пресс-службой



На русском языке выходит роман знаменитого французского журналиста Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» – это литературное расследование судьбы одного из самых неуловимых злодеев XX века. Почти тридцать лет Йозеф Менгеле, Ангел Смерти, проводивший жестокие эксперименты над заключенными Освенцима, как ни в чем не бывало жил в Буэнос-Айресе, ловко уходя от полиции, агентов Моссада и журналистов разных стран. В своем романе, созданном на основе исторических документов, Гез рассказывает о жизни Менгеле после побега из Европы. Эта мастерски написанная романтизированная версия биографии Менгеле предлагает новый взгляд на концепцию «банальности зла». В начале этого года стало известно, что роман собирается экранизировать Кирилл Серебренников.

Приобрести книгу можно будет в интернет-магазине издательства: https://knizhniki.ru

Сборник эссе о взаимосвязи еврейства и квирности

предоставлено пресс-службой



В издательстве «Книжники» выходит сборник весьма смелых эссе под редакцией известного религиоведа Даниэля Боярина «Квир-теория и еврейский вопрос». Книга прослеживает исторически резонансные взаимосвязи между еврейством и квирностью, между гомофобией и антисемитизмом, а также между квир-теорией и теоретизацией еврейства. В сборник вошли эссе таких известных специалистов в области гендерных исследований и квир-теории, как Джудит Батлер, Марджори Гарбер, Май кл Мун и Ева Седжвик. Авторы эссе с разных точек зрения рассматривают сложные социальные механизмы, которые определяли связи, возникавшие между еврейским самосознанием и гомосексуальной идентичностью на протяжении последних двухсот лет.

Приобрести книгу можно будет в интернет-магазине издательства: https://knizhniki.ru

Что смотреть онлайн?

Благотворительный онлайн-юбилей Леонида Якубовича

Российский еврейский конгресс (РЕК) проведет благотворительное онлайн-мероприятие, посвященное 75-летию Леонида Якубовича — телеведущего, сценариста, народного артиста РФ и члена Общественного совета РЕК.

Во время мероприятия у всех зрителей прямого эфира будет возможность задать вопросы юбиляру. В том числе Леонид Аркадьевич обещает впервые рассказать о своем отношении к религии, об осознании своей еврейской идентичности и о том, как это впоследствии сказалось на его жизни и деятельности.

предоставлено пресс-службой

Поздравить Леонида Аркадьевича онлайн придут артисты и музыканты, бизнесмены и филантропы, а также главы еврейских общин со всей страны. Эфир дополнят не публиковавшиеся ранее видеоролики.

Мероприятие станет благотворительным: Леонид Аркадьевич решил посвятить онлайн-юбилей помощи детям, — во время эфира Российский еврейский конгресс будет вести сбор пожертвований на поддержку детей из социально незащищенных семей.

Когда: 6 августа в 17:00 (мск)

Трансляция прямого эфира: на страницах РЕК в Facebook и YouTube: https://www.facebook.com/RussianJewishCongress и https://bit.ly/YouTubeRJC

Фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фестиваль «Русское поле» проходит в столице каждое лето, он объединяет

предоставлено пресс-службой

людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. В этом году Фестиваль пройдет онлайн, но несмотря на новый формат представители 57 регионов России и 6 стран СНГ и Европы подали свои заявки для участия в «Русском поле». По традиции, лучшие творческие коллективы, ремесленники, представители туристической отрасли в своих номинациях будут бороться за главный приз — «Перо жар-птицы». Онлайн-трансляция финала и гала-концерта Фестиваля пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца «Гжель» с онлайн-включениями из всех регионов. Жюри определит победителей и призеров в 6 конкурсных номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут», «Лучший народный мастер», а ещё двух обладателей «Приза зрительских симпатий» выберут интернет-пользователи по итогам «народного голосования» на сайте Фестиваля http://polerusskoe.ru/golosovanie. Онлайн-фестиваль пройдет под девизом: «Нашим врачам – от благодарной Москвы и всей России!».

Когда: 29 августа

Подбробности: http://polerusskoe.ru

Для детей

Летний практикум «Дети в городе М.»

предоставлено пресс-службой



Летний практикум «Дети в городе М.» — проект для оптимистов и пытливых умов, которые хотят ощущать себя в городе как рыбы в воде. С 10 августа он возвращается в музей! В рамках практикума дети встречаются ежедневно, по будням, чтобы узнавать что-то новое о городе, его среде, характере, истории, архитектуре и экологии. По окончании курса все участники организуют собственную выставку, перформанс или снимут фильм. В программе юных исследователей жду мастер-классы, встречи с интересными людьми, чтение и музыкальные посиделки, дискуссионный киноклуб, эксперименты, прогулки и многое другое. Занятия будут проходить в группах с ограниченным количеством участников, регулярной дезинфекцией помещений и соблюдением необходимых профилактических мер.

Когда: 10-28 августа

Возраст: 7-14 лет

Подробнее: http://mosmuseum.ru/kids/p/letniy-praktikum/

“Университет детей” Политеха объявляет набор

предоставлено пресс-службой



1 августа открывается набор в, пожалуй, самый необычных университет — «Университет детей». Это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет, рассчитанный минимум на один семестр (полгода). С 13 сентября организаторы предлагают детям не слушать скучные лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг. Главное требование к поступающим — любопытство и жажда познания. В осеннем семестре 2020 года студенты «Университета детей» узнают, откуда берутся мысли и когда сделают вечный двигатель; кто такие мигранты и почему айфон столько стоит; нужно ли спасать нашу планету и зачем учёным нужна этика. Под руководством настоящих учёных дети разработают проекты в области урбанистики, нейромаркетинга и генетики. Для удобства обучающихся Политех ввел онлайн-формат занятий. Одновременно это расширило географию проекта, сделав его доступным буквально каждому желающему в любом регионе России.

Подробнее: edu.polytech.one