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Курс доллара: обвал рубля объяснили внутренним фактором

Москва, 31.07.2020
  • Курс доллара: обвал рубля объяснили внутренним фактором

Алексей Павлишак/ТАСС

Днём в пятницу рубль продолжил стремительно падать вниз к доллару и евро на фоне локального спроса на валюту. По данным на 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» на торгах Мосбиржи повышается на 0,93% до 73,85 руб., курс евро – на 1,05%, до 87,56 руб. Таким образом, валюта Евросоюза обновила максимумы с марта.

Рубль в пятницу дешевеет даже несмотря на тенденции рынка форекс и умеренно дорожающую нефть. Как считаю эксперты, обвал курса связан прежде всего с локальным спросом на валюту, который игроки объясняют конверсией дивидендов. Об этом, в частности, заявил Максим Коровин из ВТБ Капитал. По его мнению, негативная динамика рубля отражает дивидендные потоки от крупных экспортёров.

Согласен с ним также дилер одного из крупнейших западных банков, который подчеркнул, что курс российской валюты находится в прямой зависимости от всё от тех же дивидендов. Однако эксперты полагают, что данный эффект в ближайшее время может существенно ослабнуть, так как выплаты дивидендов уже достигли своего пика.

В свою очередь, аналитики «Росбанка» считают, что ситуация для рубля сейчас складывается неблагоприятно буквально со всех сторон. Они отмечают, что на целый ряд глобальных факторов накладывается слабость сегмента ОФЗ, в том числе покупки доллара для хеджирования длинных позиций в госдолге.

«Кроме того, давление на рубль оказывает окончание периода налоговых платежей, а также обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту», – пояснили они.

Между тем, Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» напомнила, что во второй половине сегодняшнего дня инвесторов ждёт большой блок интересных данных по США, а также первая оценка ВВП за второй квартал государств, входящих в Евросоюз. В этой связи, она полагает, что настроения на валютных площадках могут ещё измениться. Правда, она не стала уточнять, в какую сторону.

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