Курс доллара: ситуация для рубля резко ухудшилась

Вечером в четверг рубль продолжил крутое пике к основным резервным мировым валютам, реагируя на снижение мировых рынков и дешевеющую нефть. По данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 73,64 руб., что на 1,07 руб. выше закрытия торгов среды. Ещё больше за сутки прибавил евро – курс единой валюты ЕС составил 86,82 (+1,21 руб.).

Таким образом, доллар вчера торговался выше отметки 73 руб., что произошло впервые с 18 мая. В свою очередь евро пробил свой первоапрельский максимум. По мнению экспертов, вчерашний обвал рубля стал следствием бегства глобальных инвесторов от риска из-за опасений, связанных с темпами восстановления мировой экономики и угрозы возникновения второй волны коронавируса COVID-19. В частности, продолжает стремительно расти число заболевших новым типом коронавирусной инфекции в США, Индии, Австралии, Бразилии и в целом ряде других стран.

Мощный удар по курсу рубля нанесли в четверг и падающие вниз нефтяные котировки. Так, контракты на «чёрное золото» марки Brent рухнули сразу на 3% – до 42,47 долл. за бочку. При этом в моменте цена на нефть этой марки пробила почти трехнедельный минимум, отметившись на 41,38 долл. Фьючерсы на WTI накануне снижались до 38,97 долл. за баррель (-3,15%).

Против рубля выступило также завершение налогового периода и связанное с этим сокращение продаж экспортной выручки. Другим чувствительным драйвером, подтолкнувшим национальную валюту к обвалу стала покупка валюты неэкспортными корпорациями для выплат дивидендов держателям российских GDR.

Против рубля также выступает сезонное ухудшение текущего счёта РФ. На это, ко всему прочему, накладывается сокращение притока валютной выручки из-за снижения экспортных поставок российского «чёрного» золота в рамках соглашения ОПЕК+, и низкий уровень июльских валютных интервенций ЦБ РФ.

Как пояснил Алексей Антонов из «Алор Брокер», экономика начинает оживать, и ей требуются сырьё и импортные комплектующие. При этом россияне собираются уже в ближайшее время отпарвиться на отдых в Турции. Поэтому они активно начинают скупать валюту. По мнению эксперта, это уже очень скоро отбросит рубль за отметку в 74,00.

Юрий Кравченко из «Велес Капитала» считает, что в ближайшие две-три недели курс российской валюты в паре с долларом станет формироваться в коридоре 71.50-74,00 руб. При этом, как он полагает, уход за 75,00 также возможен.

«Но для этого должно произойти, что-то из ряда вон выходящее. Ну, например, резкое ухудшении санкционного фона. Тогда курс российской валюты будет пикировать в паре с долларом к верхним границам коридора 74,00-75,00, а в паре с евро - в диапазон 86,00-87,00», – резюмировал он.

Константин Бушуев из «Открытие Брокер» заявил, что сегодня, а также в начале следующей недели сохранится тренд на ослабление курса рубля.

«Однако фактор репатриации годовых дивидендов нерезидентами уже почти исчерпывал своё влияние. Вполне вероятно, что скоро национальная валюта получит ещё один удар, но в среднесрочной перспективе большинство факторов всё-таки в пользу укрепления рубля», – подчеркнул он.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка», напомнил, что вчера пара доллар-рубль закрепилась в верхней половине коридора 70,00-75,00. При этом он отметил, что на сегодняшних торгах американская валюты не уйдёт за верхнюю границу этого диапазоне.

«Однако ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать тестированию дипазона 74,00-75,00, если не пятницу, то в начале следующей рабочей недели почти наверняка», – резюмировал он.