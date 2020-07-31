Не заработали на обед: ресторанный бизнес продолжает нести убытки

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июне оборот ресторанного рынка РФ снизился по сравнению с прошлым годом на 42,9%, в деньгах потери составили 79,2 млрд. рублей.

Хотя по сравнению с маем, когда падение в годовом выражении составило 52,1%, оборот предприятий общепита и увеличился на 21,6%, но негативные тенденции, которые спровоцировал коронавирус, налицо, и до выздоровления ресторанному сектору еще очень далеко.

Обороты в общественном питании в России в 2020 году стали снижаться еще в марте из-за ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса, и такое падение показателя в годовом выражении произошло впервые с апреля 2017 года. А майский обвал ресторанного рынка на 52,1%, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись и захватили традиционно прибыльный праздничный период, стало рекордным за все время наблюдений.

За время режима самоизоляции (апрель-май и частично июнь) ресторанный бизнес в разных регионах страны понес убытки в размере от 60% до 100%, — оценивает потери отрасли первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Только небольшая часть (около 25%) заведений общепита смогла перейти на доставку блюд клиентам и сохранить часть персонала. Большинство заведений или полностью закрылись на время карантина, или договорились с арендодателями о снижении ставки, выплачивали аренду и часть заработной платы сотрудникам.

По прогнозам профильных организаций, в августе текущего года выручка ресторанов и кафе вырастет на 20% к уровню июля, а к февралю 2021 года увеличится на 50%. Но это произойдет в случае, если в стране не начнется вторая волна пандемии, и не будут объявлены новые ограничительные меры, что приведет к дополнительному снижению доходов граждан и ударит по посещаемости заведений общепита. Арендные ставки сейчас в большинстве городов снижаются, что даст возможность большинству ресторанов и кафе сохранить бизнес. Арендодатели понимают, что условия после пандемии изменились кардинально и в плане устойчивости коммерческих организаций, и в плане потребительского спроса, поэтому идут на уступки арендаторам.

Тем не менее, уверен Павел Сигал, организации, не имевшие финансовой подушки, до конца года могут закрыться. Простой в течение трех месяцев, а перед этим значительное падение оборотов (в феврале и марте 2020 г.) нанесли сильный удар по отрасли. По разным данным, до конца 2020 года есть вероятность закрытия 30—50% кафе и ресторанов. Восстановление сектора может произойти в течение полутора-двух лет.

Ресторанный бизнес перенёс в последние месяцы сокрушительные удары сразу с нескольких сторон, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. С точки зрения предложения — принудительное закрытие на несколько месяцев из-за карантинных мер. С позиций спроса — ограничение передвижения людей, переход многих на удалённую работу, что означало невостребованность бизнес—ланчей, обедов и ужинов близ рабочих мест, снижение туристического потока, резкое уменьшение доходов потенциальных посетителей. На пике падения, по данным сервиса «Сбериндекс», количество активных точек в секторе сократилось на 53%, а расходы их посетителей — на 73,7% от уровня начала марта. Но даже с открытием заведений их активность далеко не восстановилась. На 26 июля их число всё ещё на 10,6% меньше, чем в начале марта, а траты клиентов — меньше на 27,7%.

Ведь многие из перечисленных негативных факторов, объясняет аналитик, продолжают сохранять действие не только сейчас, но и в перспективе предстоящих месяцев. Помощь со стороны государства была явно недостаточной и, главное, не в оптимальном направлении. Она касалась в основном отсрочки по налогам, аренде, льготных кредитов и пр. Но если выручка падает практически до нуля, то перенос части расходов на несколько месяцев помогает мало. Действительно значимой была бы компенсация бизнесу потерь от снижения оборотов. Но этого не предусматривалось.

Восстановление сектора будет долгим, впереди его ждет и банкротство многих компаний, и передел, слияния и поглощения, заключает Марк Гойхман. Согласно июльскому опросу участников ресторанного рынка от агентства Data Insight и Delivery Club, более половины из них ожидают, что дела по-настоящему пойдут на лад не ранее, чем к концу года, а 15% — лишь через год.