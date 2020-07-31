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Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Москва, 31.07.2020
  • Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Из открытых источников

Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику.

Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель. На европейских биржах стоимость нефти также пошла вниз. В Лондоне на Межконтинентальной бирже стоимость сентябрьских контрактов на Brent потеряла $0,81, до $42,94 за баррель.

В ходе торгов 30 июля отрицательная динамика была выражена еще ярче - цены на нефть рухнули на 5-6%. Участники рынка отреагировали на публикации ряда макроэкономических статданных и рост политической напряженности в США. Ранее, стало известно, что ВВП в США во втором квартале потерял рекордные32,9% в годовом выражении. Аналитики сообщают, что снижение стало самым сильным за всю историю наблюдений. Для сравнения, ВВП Германии упал за тот же период времени на 11,7% в годовом выражении.

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