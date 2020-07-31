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Обновлена мировая статистика по COVID-заболевшим на утро 31 июля

Москва, 31.07.2020
  • Обновлена мировая статистика по COVID-заболевшим на утро 31 июля

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире к утру 31 июля превысило 17,2 миллиона человек в  188 странах.

По информации проекта, в мире заражены 17 241 298 человек, суточный прирост составил около 260 тысяч. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии достигло 672 062 инфицированных, поправилось более 10 миллионов человек.

На первом месте по количеству ковид-больных продолжают оставаться США, где число зараженных превысило 4,49 миллиона. На второй строчке закрепилась Бразилия в стране 2,6 миллиона человек заразившихся коронавирусом нового типа. На третьей позиции Индия (более 1,5 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на четвертом месте с показателем 832 тысячи. Замыкает пятерку лидеров ЮАР (482 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в США -  152 062 человека. Также высокая смертность, более 10%, отмечается в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России по последним данным 5509 заболевших, их число продолжает устойчиво снижаться. Успешно перебороли вирус 629 тысяч пациентов за все время эпидемии, число умерших составляет 13 802 человек.

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