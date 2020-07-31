Прогноз погоды на август: синоптики обещают сложные метеоусловия

Осталось буквально несколько часов до наступления августа – последнего месяца такого скоротечного лета. 2020-й год выдался очень сложным для каждого из нас, поэтому хочется, чтобы хотя бы лето принесло нам всем приятную во всех смыслах комфортную погоду.

Но, увы… Синоптики самых разных метеослужб, которые публикуют прогнозы на август, обещают, что последний месяц календарного лета будет совершенно непредсказуемым. Жителей Русской равнины ожидают сложные метеоусловия: удушающая жара станет сменяться дождливыми и холодными днями, полный штиль – ураганными ветрами, а на севере страны уже можно ждать первых ночных заморозков.

Верить метеорологам или нет – каждый для себя решает сам, но взять на вооружение то, что они прогнозируют, всё-тки стоит.

Погода в августе 2020 в регионах Дальнего Востока

Очень нестабильная климатическая обстановка ожидается в последнем месяце этого лета в регионах Дальнего Востока. Например, в Хабаровске в самом начале августа прогнозируется жара – плюс 26-28, но при этом 1 и 2 августа возможны грозы и ливни. В период с 3 по 9 августа погода испортится: мало того, что усилятся осадки, так ещё и температурный фон существенно понизится, местами сразу на 10 градусов.

Во второй декаде августа в Хабаровске вновь станет тепло, но на сей раз сухо – воздух прогреется до плюс 25-26, а дождей не будет вовсе. В 20-х числах столбики термометров в очередной раз поползут вниз – до плюс 20. Но и это временно. Через день-другой градусники станут показывать плюс 24-25. В конце месяца температурный маятник опять качнётся в сторону похолодания – до плюс 18-19. И до начала сентября теплее уже не станет.

В Магадане начало август будет тёплым и очень мягким, воздух прогреется до плюс 18, осадков не ожидается. Во второй декаде месяца похолодает до плюс 10-12, начнутся ливни, а солнце спрячется за тучами.

Чукотку в первые дни августа ждут дожди, дожди и ещё раз дожди. Воздух при этом не прогреется выше плюс 12-14. Солнце буквально пару раз выглянет из-за туч, но после этого только ливни, морось и никакого лета. При этом уже в середине августа в Магаданской области и на Чукотке в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

Прогноз погоды на август 2020 в Сибири

В Сибири июльская жара в августе немного спадёт, но местами, прежде всего, в первой декаде месяца, столбики термометров иногда станут подниматься до плюс 25-26. При этом в Красноярске последний месяц календарного лета начнётся дождями: первые три дня ожидается пасмурная погода с ливнями, возможна гроза, а воздух не прогреется выше плюс 20.

Но, уже с 4-5 числа потеплеет до плюс 27. Во второй декаде месяца замаячит откровенно осенняя погода с плюс 15-20, переменной облачностью и дождями. Хотя к концу августа температура снова поползет вверх и достигнет плюс 26.

Жителям Томска синоптики также обещают в августе сложные метеоусловия: весь месяц ожидаются температурные качели, которые будут на своём максимуме достигать плюс 26, а на минимуме – плюс 16.

В Новосибирске практически аналогичная погодная обстановка: редкие дожди и грозы, плюс 23-25 с подъемами до плюс 27 и падением до плюс 17. Мощное похолодание до плюс 12-15, а также ливни стоит ждать примерно 25-26 августа.

Погода в августе 2020 на Урале

Сложные климатические условия ждут в августе жителей Урала. Так, в Екатеринбурге почти весь месяц будет жарко – плюс 26-27. Но дожди при переменной облачности немного облегчат духоту. Похолодание в столице Урале наступит уже ближе к началу сентября, когда градусники покажут всего плюс 15-16 и зарядят вполне себе осенние ливни.

В Тюмени прогнозируется 30-градусный зной, хотя дожди не обойдут стороной этот уральский город. В конце месяца столбики термометров покажут плюс 19-20, возможны грозы и усиление ветра.

В суровом Челябинске также жарко практически на протяжении всего августа. Начало месяца ознаменуется подъёмом температурного фона до плюс 30. Ещё через пару дней воздух нагреется до плюс 35. При этом осадков не будет, а резко похолодание начнется с 25-26 числа – градусники покажут плюс 23 с последующим ежедневным проседанием.

В целом же на всей территории Урала будет довольно тепло, но радость от такой погоды будут стабильно перебивать ливни и пасмурные дни.

Прогноз погоды на август 2020 в южный регионах России

Не всё так просто с погодой в августе будет также на юге России. Несмотря на то, что июльская жара, которая, в частности, держалась в Крыму, начнёт спадать, например, в Ялте в некоторые сутки будет выше плюс 30. Но возможны грозы, сильный ветер и шторм.

Немного прохладнее – в Симферополе – плюс 28. К концу месяца можно ждать и ещё большее падение температуры – до плюс 23, а также периоды затяжных осадков. В городе морской славы – Севастополе – весь месяц ожидается плюс 28-30, начало августа принесёт небольшое количество гроз.

В Краснодарском крае почти весь август будет жарко – плюс 28-30, но пасмурно. Так, в Сочи и Адлере возможны дожди и грозы, а в Геленджике шторм на море. С самом конце месяца под влиянием мощного циклонического фронта ливни усилятся, а температура начнёт падать.

Погода в августе 2020 в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

В Москве август начнётся с прохладных плюс 19-20 и небольших осадков. Но уже ко вторнику распогодится и до конца первой декады будет солнечно и тепло – плюс 25-27.

Примерно до середины месяца температурный фон будет только повышаться. А вот в тёмное время суток уже отчётливо начёт ощущаться скорое приближение осени. Самая прохладная ночь ожидается в понедельник 3 августа, когда воздух остынет до плюс 7-11.

В 20-х числах месяца температура начнёт снижаться, синоптики обещают плюс 15-17. Похолодание будет сопровождаться ливнями, градом, грозами и ветром северного направления. Последние дни августа 2020 вновь станут тёплыми – по прогнозу синоптиков, тучи рассеются, выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 22.