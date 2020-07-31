Путин подписал закон о многодневном голосовании в России

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные выборы, но и на выборы в Государственную Думу. При этом по решению избиркомов голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 3-х дней.

Ранее поправки в избирательное законодательство России приняли в нижней палате парламента и одобрили в верхней палате.