Роман Абрамович продает чукотское золото

Fortiana Holdings Limited, принадлежащая бизнесмену, экс - ТОП-менеджеру компании ПИК Владиславу Свиблову выкупит 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold Mining (HGM) у Романа Абрамовича и его партнеров.

Сумма сделки, которая проходит на фоне рекордного роста цен на золото на мировом рынке, составит 437,3 миллиона фунтов (или 574,3 миллиона долларов). Свиблов купит 145.759.871 акций HGM по 3 фунта стерлингов (3,94 доллара) за акцию. В целом золотодобывающий холдинг оценен в сумму около 1,1 млрд фунтов (1,4 млрд долларов) — с 4-х процентной премией к закрытию рынка в четверг.

После этого компания Свиблова обязана выставить оферту другим акционерам Highland Gold по цене, не ниже той, по которой выкупила акции Абрамовича и партнеров, и в результате может получить контроль над золотодобытчиком. Как сообщил Рейтер, предложение может быть сделано еще до конца нынешнего года.

На новостях о продаже компании акции HGM выросли на Лондонской бирже на 4,9%.

«Для нас это стратегическая инвестиция, согласующаяся с целью получить более широкий портфель активов в секторе природных ресурсов в России», — прокомментировал приобретение Свиблов, его слова приводятся в сообщении Fortiana.

Основные производственные активы Highland Gold находятся на Чукотке и в Хабаровском и Забайкальском краях – это пять рудников, несколько проектов на стадии развития и геологоразведочные площади.

В портфеле Свиблова уже был один добывающий актив – в октябре 2019 года он приобрел 4,62% золотодобывающей компании Petropavlovsk. На тот момент этот пакет акций оценивался в 14,3 млн. фунтов, и бизнесмен называл эту покупку «финансовой инвестицией в недооцененный актив с высоким потенциалом». Себя же он характеризовал, как «инвестора со стратегическими интересами в российском металлургическом и горнодобывающем секторе».

Потенциал, действительно, оказался высоким – 25 июня 2020 года Свиблов сократил долю в компании до 0,55%, выручив за проданные акции втрое больше, чем в них вложил — в тот момент акции Petropavlovsk торговались на Лондонской бирже по 32 пенса, и весь пакет оценивался 47,4 млн фунтов.

Помимо золотодобывающих активов в портфеле Свиблова Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии, где он намерен производить цинковый и свинцово-серебряный концентраты.



