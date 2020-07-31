Роспотребнадзор не рекомендует россиянам бронировать заранее билеты за границу

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам заранее покупать билеты за границу и бронировать жилье из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в некоторых странах, говорится на сайте ведомства. Также лучше не выбирать для проживания частные домовладения и хостелы, сообщили специалисты организации.

«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомится с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить», - говорится в сообщении. Также в ведомстве рекомендуют сократить сроки бронирования жилья и билетов до нескольких дней до вылета.

При выборе размещения лучше отдать предпочтение официальным представителям гостиничного бизнеса за рубежом. Проживать лучше в отдельных апартаментах, массового типа размещения – хостелов, лучше избегать.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует россиянам не употреблять в пищу мясо диких животных , соблюдать социальную дистанцию и не употреблять пищу или напитки из чужой или грязной посуды. В этой связи, очень тщательно стоит выбирать заведение общепита, в котором туристы намерены питаться.