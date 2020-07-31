Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией

1 августа Россия и Абхазия открывают государственную границу, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией итоги своего заседания.

«Принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принималось на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Также оценивалась готовность инфраструктуры Абхазии к приему отдыхающих.

Ранее сообщалось о поездке представителей российского Роспотребнадзора в Абхазию, после чего было дано положительное заключение. Также сообщается, что вопрос о необходимости предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет решаться сторонами на взаимной основе.

В ведомстве пояснили, что, если результаты теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию.