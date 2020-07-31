Вход/Регистрация Подписка

Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией

Москва, 31.07.2020

1 августа Россия и Абхазия открывают государственную границу, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией итоги своего заседания.

«Принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принималось на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Также оценивалась готовность инфраструктуры Абхазии к приему отдыхающих.

Ранее сообщалось о поездке представителей российского Роспотребнадзора в Абхазию, после чего было дано положительное заключение. Также сообщается, что вопрос о необходимости предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет решаться сторонами на взаимной основе.

В ведомстве пояснили, что, если результаты теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю
    Традиционно в конце лета российская валюта находится под давлением. Ситуация для рубля в этом году пока также не внушает оптимизма. Однако некоторую поддержку нацвалюте может оказать тенденция на ослабление доллара на международных рынках
  2. Ипотеке еще расти и расти
    Минфин выразил опасения по поводу надувания пузыря на ипотечном рынке. Однако эксперты уверены, что ведомство сгущает краски
  3. «Русская платина» докопается до палладия
    Безраздельное царствование «Норникеля» в Норильском промышленном районе и на российском рынке добычи палладия заканчивается. Не прошло и десяти лет, как компания Мусы Бажаева получила возможность приступить к освоению месторождений, содержащих палладий, за эти годы подорожавший в четыре с лишним раза
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама