Штаты готовы на все, чтобы остановить «Северный поток—2»

Соединенные Штаты намерены сделать все возможное, чтобы «спасти Европу» от российской угрозы. Такое заявление сделал глава Госдепартамента Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате, пишет Finmarket. По его словам, Администрация США будет делать все возможное для остановки проекта газопровода "Северный поток — 2". Сейчас же чиновники ждут от конгресса принятия дополнительных мер для дальнейших действий.

Помпео подчеркнул, что администрация готова для этого "использовать дополнительные инструменты, если вы (в конгрессе) предоставите их нам". Глава Госдепа отметил, что США опасаются, что в случае реализации "Северного потока — 2" Россия получит возможность, если захочет, останавливать поставки газа в Европу. Новые предложения по санкциям против "Северного потока — 2" фигурируют в проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который сейчас проходит согласование в конгрессе. За эти санкции выступают как республиканцы, так и демократы.

Ситуация вокруг «Северного потока 2» продолжает приобретать форму международного шантажа со стороны США, комментирует происходящее главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Новый оборонный бюджет США в самой жесткой его редакции, несомненно, нанесет серьезный удар по еще не завершенному проекту, но достижение консенсуса в конгрессе — это не просто сказать: что «мы беспокоимся за ЕС» и «сделаем все возможное чтобы оградить заблуждающуюся Европу от этой угрозы», это длительные споры и согласования между членами двух разных партий.

В Америке помимо «Северного потока — 2» сейчас есть темы гораздо более важные — например, битва за президентское кресло. И от того, кто его займет, также будет зависеть дальнейшая санкционная политика. Как считает аналитик, сейчас в ход идут исключительно словесные аргументы, реальных новых преград для «Северного потока — 2» пока нет, слова в адрес ЕС с угрозами — это неотъемлемая часть американской политики — чтобы европейцы «подумали о последствиях» и все же отказались от идеи газового партнерства с Россией. Но компании Евросоюза вложили гигантские инвестиции в этот проект, в частности, Германия, которая является наиболее заинтересованной стороной. Соответственно, без боя этот проект они не сдадут.

Скорее всего, полагает Алексей Антонов, если США перейдут от слов к действиям, а это будет видно достаточно скоро, Евросоюз может оперировать тем, что Штаты нарушают международное законодательство и вмешиваются в целостность европейского суверенитета. К реальным последствиям для США это не приведет, а вот поводом для начала новой торговой войны с перекрытием рынков сбыта и новыми пошлинами вполне может стать.

Если говорить о последствиях возможных санкций при одобрении конгрессом и президентом нового оборонного бюджета, то наиболее вероятные риски для проекта — репрессии против европейских компаний, которые будут страховать суда-трубопрокладчики «Фортуна» и «Черский». Они, перед тем как начать работу на дне Балтики, должны получить соответствующие документы. Также санкции могут быть введены против поставщиков оборудования для этих судов.

Еще один серьезный рычаг давления на проект — это санкции против компаний, которые должны провести обязательную сертификацию инфраструктуры уже построенного трубопровода. Если этот вариант санкций будет принят в таком виде, ввод проекта в эксплуатацию может быть отложен на неопределенное время. Газпрому в лице Nord Stream 2AG, как единственному оператору проекта, потребуется много времени и финансовых вложений, чтобы разрешить все эти проблемы.

В целом пока нет ясности, какие конкретно новые санкции будут приняты, заключает Алексей Антонов. Это будет понятно, когда состоится согласительная конференция конгресса США и по ее результату утвердят компромиссный вариант. Вероятнее всего, это произойдет в конце сентября.

США заявили, что хотят спасти Европу от угрозы российского газа, в то время как та в этом совершенно не нуждается, и расценивает шаг американцев как вмешательство во внутренние дела ЕС, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, очевидно, что США продвигают национальные бизнес-интересы и создают рынок сбыта для своего газа, согласно стратегии по усилению экономики Дональда Трампа. Это означает, что санкции США практически неизбежны, и это ничто иное, как проверенный метод борьбы с конкурентами.

Нынешняя политика США — это не сколько игра против России, но за Европу, уверен эксперт. В частности, Трамп регулярно заявляет, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». При этом, в отношениях США и Германии наблюдается явная напряженность из-за разногласий, как по вопросам НАТО, так и на фоне новых санкций против СП—2. В частности, Ангела Меркель отказалась ехать на предстоящий саммит, который США будет проводить в Вашингтоне.

Между тем, обращает внимание Алексей Кириенко, недостроенной осталась лишь небольшая часть трубопровода — около 160 км, которые Европа и Россия смогут построить самостоятельно. Вероятно, СП—2 будет все же запущен, несмотря на сопротивление США.