Почему Трамп заговорил о переносе президентских выборов

Дональд Трамп с интервалом в несколько часов сделал два взаимоисключающих высказывания о президентских выборах, которые предстоят 3 ноября этого года. Он вначале допустил возможность их переноса, а потом заявил, что хочет провести голосование в срок. Можно видеть в этом сознательную попытку зондажа американского общественного мнения. А можно – оговорку по Фрейду: Трамп вслух высказал то, что хотел бы, но не сможет сделать.

Первое высказывание о выборах американский президент, как водится, сделал в своем твиттере. Трамп начал с, недавних пор, полюбившихся ему рассуждений о том, что дистанционное голосование чревато фальсификациями. С начала пандемии волеизъявление по почте все чаще предпочитают демократы на своих праймериз. Теперь в этой партии всерьез обсуждается вопрос о дистанционном проведении августовского конвента – то есть, съезда, который должен официально объявить Джо Байдена кандидатом в президенты. Если все пройдет гладко, не исключено, что демократы предложат провести по почте и ноябрьское голосование.

Привычно обругав их за это Трамп закончил свой интернет-спич неожиданным и, похоже, риторическим вопросом: «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?»

Этот твиттер-пассаж вызвал бурную реакцию. Главе государства быстро объяснили кто он такой и на что имеет право по американскому законодательству. «У Трампа нет возможности переносить на более поздний срок выборы. Наши выборы закреплены в Конституции. В Конституции также говорится, что дата выборов может быть изменены только конгрессом», - сказал председатель судебного комитета, демократ Джерри Надлер.

Комментаторы скандального твитта Трампа напоминали, что конгрессмены четко разделены по партийному признаку, причем, ни у одной из партий нет решительного перевеса. В сенате большинство у республиканцев, в Палате представителей – у демократов. Одно уже это делает невозможным перенос выборов. Объединиться, чтобы принять столь серьезное решение республиканцы и демократы могут только под очень серьезным давлением общества. А его не будет.

Говорилось и об истории страны. Ведь никогда еще не было случая, чтобы президентские выборы проходили не в срок. Даже в годы Гражданской войны Абрахам Линкольн не решился переносить их. И северяне голосовали даже на передовой, в промежутках боев с южанами.

Одна из претенденток на пост вице-президента при Байдене, Камала Харрис немедленно обвинила Трампа в том, что тот боится. «Увидимся у избирательной урны 3 ноября», - сказала она, обращаясь к президенту,

Сенатор-демократ Том Юдалл немедленно потребовал от конгрессменов и администрации Белого дома дать оценку высказыванию Трампа. Правда, ответа не дождался.

Инициативу президента комментировали демократы, но не республиканцы. Они благоразумно взяли паузу. А через несколько часов сам Трамп избавил их от необходимости говорить на скользкую тему.

Выступая на брифинге в Белом доме он сообщил, что, собственно, в своем твитте делился своим мнением не о сроке проведения выборов, а о своем отношении к голосованию по почте. Так что его всего лишь не так поняли. «Я не хочу откладывать. Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все бюллетени исчезли и выборы ничего не значат», - несколько сумбурно объяснил Трамп.

Сторонники республиканцев вздохнули с облегчением. А политологи гадают, что это, собственно, было. Неумелый зондаж общественного мнения? Если да – то он, определенно, не удался, да и не мог удасться. Американцы, судя по опросам, фальсификаций на выборах не особенно боятся и в честность дистанционного голосования, в целом, верят. Зато сомнения в том, что Трамп – искренний приверженец стандартам американской демократии в стране есть. Благо, хозяин Белого дома дает в последнее время для этого немало поводов.

С началом протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп повел себя совершенно не так, как принято даже не для американского президента, а для любого американского руководителя, столкнувшимся с конфликтом, где есть намек на расизм. Он не стал играть роль отца нации, стоящего над схваткой, не стал утихомиривать страсти, а, наоборот, принялся, причем явно в предвыборных целях, разжигать их своими заявлениями и действиями. Свежее решение такого рода – ввод федеральных агентов в ряд американских городов, в том числе, в мятежный Портленд. Оно было крайне негативно воспринято миллионами американцев именно потому, что его посчитали покушением на устои демократии, которое президент предпринял, чтобы угодить своему электорату. То есть, той голосующей за него Америке, для которой Флойд – не жертва жестокости полиции, а в первую очередь, ранее судимый уголовник, а его защитники – леваки и мародеры, коих бы неплохо разогнать и пересажать. И вот теперь Трамп выступил в тоге объединителя общества ради защиты избирательных прав, что выглядит неубедительно.

Так чем же было заявление президента? Видимо, это было заявление отчаяния. Увы для Трампа, предвыборная ситуация складывается против него. Согласно опросам, разрыв между ним и Байденом не уменьшается. Ставка на то, что осенью пандемия утихнет, а значит, оживится экономика, успехи в которой – главный предвыборный козырь президента, с каждым днем представляется все более сомнительной. А это значит, что у Трампа останется только надежда на собственную харизму да на то, что Байден, в силу своего преклонного возраста, потерпит сокрушительное поражение на теледебатах или не сможет проводить предвыборные мероприятия. Но и здесь демократы могут вывернуться, если у кандидата от Демпартии появится толковый и популярный кандидат в вице-президенты, а сама избирательная кампания будет идти дистанционно. В этих условиях Трампу действительно в пору говорить о переносе выборов. И сожалеть о том, что этого переноса не будет.