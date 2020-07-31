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Умер британский режиссер Алан Паркер

Москва, 31.07.2020
  • Умер британский режиссер Алан Паркер

Из открытых источников

На 77 году жизни скончался британский кинорежиссер Алан Паркер, снявший фильмы «Полуночный экспресс», «Птаха», «Pink Floyd: Стена», передает «Би-би-си». Уточняется, что он скончался после продолжительной болезни. В связи с этим соболезнование семье режиссера выразили многие деятели искусства, с которые знают его по совместным работам в кино.

Американский актер Мэттью Модайн после печального известия написал на своей странице в твиттер, что совместная работа в Паркером в «его эпическом фильме "Птаха" изменила всю его жизнь».

«Алан был великим художником, фильмы которого будут жить вечно. Счастливого пути, сэр Алан», - написал в твиттере актер.

К соболезнованиям присоединился композитор Эндрю Ллойд-Уэббер, написавший музыку к фильму «Эвита». Он признался, что ему «было очень грустно узнать новость о смерти Алана Паркера». Он назвал режиссера одним из немногих, кто «по-настоящему понимает мюзиклы на экране».

За свою жизнь Паркер снял 14 кинолент, среди которых «Сердце ангела», «Миссисипи в огне», «Прах Анджелы».

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