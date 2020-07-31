Вход/Регистрация Подписка

В Кремле вновь прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Москва, 31.07.2020

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами вновь прокомментировал задержание российских граждан в Белоруссии. Представитель Кремля подчеркнул, что безосновательное задержание 33 наших соотечественников не укладывается в параметры союзнических отношений, передаёт РИА Новости.

«Это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время случившееся прояснят наши белорусские союзники, после чего россияне будут отпущены», – резюмировал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по дестабилизации обстановки у задержанных под Минском российских граждан.

Ранее сообщалось, что Минск передал Киеву список задержанных граждан России. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, МИД Белоруссии обратился к ним с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений на территории «незалежной» и участия в военных действиях в Донбассе.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 32 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю
    Традиционно в конце лета российская валюта находится под давлением. Ситуация для рубля в этом году пока также не внушает оптимизма. Однако некоторую поддержку нацвалюте может оказать тенденция на ослабление доллара на международных рынках
  2. Ипотеке еще расти и расти
    Минфин выразил опасения по поводу надувания пузыря на ипотечном рынке. Однако эксперты уверены, что ведомство сгущает краски
  3. «Русская платина» докопается до палладия
    Безраздельное царствование «Норникеля» в Норильском промышленном районе и на российском рынке добычи палладия заканчивается. Не прошло и десяти лет, как компания Мусы Бажаева получила возможность приступить к освоению месторождений, содержащих палладий, за эти годы подорожавший в четыре с лишним раза
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама