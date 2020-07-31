В Кремле вновь прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами вновь прокомментировал задержание российских граждан в Белоруссии. Представитель Кремля подчеркнул, что безосновательное задержание 33 наших соотечественников не укладывается в параметры союзнических отношений, передаёт РИА Новости.

«Это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время случившееся прояснят наши белорусские союзники, после чего россияне будут отпущены», – резюмировал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по дестабилизации обстановки у задержанных под Минском российских граждан.

Ранее сообщалось, что Минск передал Киеву список задержанных граждан России. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, МИД Белоруссии обратился к ним с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений на территории «незалежной» и участия в военных действиях в Донбассе.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 32 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».