Вход/Регистрация Подписка

В Крыму из-за аварии с микроавтобусом погибло 8 человек

Москва, 31.07.2020

В 5:15 по московскому времени на трассе «Таврида» в Крыму в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка в результате аварии погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.

Микроавтобус Mercedes Sprinter, который выполнял рейс из Краснодара, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По данным предварительного расследования происшествия причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

В настоящее время на месте трагедии работают более 30 спасателей и 16 единиц техники, также там находится шесть бригад скорой помощи. В район происшествия выехала следственная группа, криминалисты, а также  руководство крымского управления Следственного комитета.

На месте погибли семь человек, в том числе водитель, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу.

Следствие сообщает, что водитель грузовика в момент аварии был трезв, однако, не соблюдал режим труда и отдыха, рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю
    Традиционно в конце лета российская валюта находится под давлением. Ситуация для рубля в этом году пока также не внушает оптимизма. Однако некоторую поддержку нацвалюте может оказать тенденция на ослабление доллара на международных рынках
  2. Ипотеке еще расти и расти
    Минфин выразил опасения по поводу надувания пузыря на ипотечном рынке. Однако эксперты уверены, что ведомство сгущает краски
  3. «Русская платина» докопается до палладия
    Безраздельное царствование «Норникеля» в Норильском промышленном районе и на российском рынке добычи палладия заканчивается. Не прошло и десяти лет, как компания Мусы Бажаева получила возможность приступить к освоению месторождений, содержащих палладий, за эти годы подорожавший в четыре с лишним раза
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама