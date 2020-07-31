В Крыму из-за аварии с микроавтобусом погибло 8 человек

В 5:15 по московскому времени на трассе «Таврида» в Крыму в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка в результате аварии погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.

Микроавтобус Mercedes Sprinter, который выполнял рейс из Краснодара, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По данным предварительного расследования происшествия причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

В настоящее время на месте трагедии работают более 30 спасателей и 16 единиц техники, также там находится шесть бригад скорой помощи. В район происшествия выехала следственная группа, криминалисты, а также руководство крымского управления Следственного комитета.

На месте погибли семь человек, в том числе водитель, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу.

Следствие сообщает, что водитель грузовика в момент аварии был трезв, однако, не соблюдал режим труда и отдыха, рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник.