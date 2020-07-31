В самое ближайшее время в России может существенно подорожать ремонт автомобилей. При этом цены на ремонтные работы могут вырасти сразу в 10 раз из-за введённого в РФ запрета на использование в ремонте подержанных или восстановленных запчастей, передаёт «Автоньюз».

Отмечается, что об этом на встрече с чиновники Минпромторга предупредили владельцы автосервисов и автомобильных мастерских.

Согласно их расчётам, готовящиеся изменения увеличат среднюю стоимость ремонта минимум 7 раз. В целом общие расходы автовладельцев на ремонт машин могут подскочить с нынеших 5 млрд руб. до 35 млрд руб. в год.

В свою очередь, представители Минпромторга утверждают, что изменения, которые введены в законодательство РФ, автовладельцев вообще не затронут. Они пояснили, что поправки в Техрегламент распространяются лишь на автопроизводителей, специализирующихся на переделках машин с использованием старых запчастей.