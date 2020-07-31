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В России за сутки выявили еще 5482 инфицированных коронавирусом

Москва, 31.07.2020
  • В России за сутки выявили еще 5482 инфицированных коронавирусом

ТАСС

В России за минувшие сутки выявлено еще 5 482 новых больных коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах, передает оперштаб.

В общей сложности в России зарегистрировано 839 981 случай коронавирусной инфекции. Число летальных случаев за последние 24 часа составило 161 человек, в общей сложности умерли от инфекции 13 963 человека. Выздоровели за сутки 8 755 человек, всего успешно перебороли болезнь 638 410 пациентов.

На первом месте по количеству ковид-больных продолжают оставаться США, где число зараженных превысило 4,49 миллиона. На второй строчке закрепилась Бразилия в стране 2,6 миллиона человек заразившихся коронавирусом нового типа. На третьей позиции Индия (более 1,5 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на четвертом месте. Замыкает пятерку лидеров ЮАР (482 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее число новых диагнозов поставлено в Москве – 695, летальных исходов за сутки 14, выписаны из больниц за последние 24 часа 1 260 пациентов. На втором месте Свердловская область (+171), на третьем месте Ханты-Мансийский АО (+171). В пятерке Санкт-Петербург (+159) и Московская область (+150). Далее следуют Нижегородская область и Красноярский край – по 145 новых случаев. В десятке – Иркутская область (+140), Мурманская область (+139) и Ростовская область (+133).

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