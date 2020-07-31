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Военные США примут участие в распространении вакцины от коронавируса

Москва, 31.07.2020
Алексей Петров

Распространением вакцины от коронавируса в США займется совместное предприятие Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) и министерства обороны страны, заявил высокопоставленный чиновник, пишет Politico.

Как сообщило издание, Пентагон займется "всей логистикой доставки вакцин в нужное место, в нужное время и в нужном состоянии". Источник отметил, что CDC впредь будет следить за последствиями вакцинации и тем, как будут действовать местные власти и организации здравоохранения в штатах страны.

Такой план расходится с мерами, которые Центр принимал ранее, распространяя вакцины во время крупных вспышек заболеваний - таких как сезонные заболевания гриппом - через систему госзаказов и местных чиновников здравоохранения.

Чиновник отметил, что этот план объединяет лучшее из уже имеющихся мер, а второй чиновник подчеркнул, что CDC и Пентагон будут работать как "одна команда" при распределении сотни миллионов доз вакцины, если в ближайшее время будет утверждена разработка лекарства.

К этой инициативе также могут присоединиться и частные компании. Чиновник рассказал, что власти США привлекут дополнительные кадры, чтобы интегрировать инфотехнологии CDC с новыми приложениями, которых у центра до этого не было.

При этом, Пентагон займется не только логистикой распределения вакцины, но и производством и "комплектацией", процессом безопасной упаковки вакцины. "Министерство обороны обрабатывает всю эту логистику - в этом их сравнительное преимущество", - рассказал первый высокопоставленный чиновник.

Ранее глава пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман заявил журналистам, что распределение вакцины от коронавируса будет "совместным процессом" между частным сектором и военными.

Такая информация появилась через день после того, как издание McClatchy сообщило, что ни Белый дом, ни официальные представители министерства обороны не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о том, что у американских военных есть план по скорейшему распространению вакцины от коронавирусной инфекции.

Трамп неоднократно сообщал, что военные примут участие в борьбе с коронавирусом, по его словам, они были мобилизированы еще в мае. Представители Белого дома заявляли, что минобороны США готово оказать помощь, однако в министерстве здравоохранения отмечали, что участие военных будет скорее исключением, чем нормой.

Местные органы власти уже выразили обеспокоенность по поводу участия Пентагона и использования новых методов распространения вакцин против коронавируса. CDC "уже руководит и поддерживает высокоэффективную систему упорядочения и распределения вакцин", писали в июне представители государственных и территориальных органов здравоохранения.

Местные чиновники также подвергли сомнению целесообразность участия военных в распределении вакцин, поскольку в обществе уже подорвано доверие к массовой вакцинации.

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