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Венерические болезни после отдыха в Турции: чем опасен курортный роман?

Москва, 31.07.2020

Российские венерологи рассказали о том, что курортные романы в Турции часто заканчиваются весьма плачевно. В беседе с Nation News директор «Женского медицинского центра» Татьяна Кузнецова поделилась самыми опасными исходами после отдыха за границей.

По ее словам, незащищенные половые контакты с турками чреваты для россиянок большими неприятностями – порой они возвращаются из Турции не только с половыми инфекциями, но и беременными. Ситуацию усугубляет и то, что большинство из них отправляются со своими проблемами в женские консультации, а не в профильные клиники.

По слова Ильдара Файзуллина, заведующего кожно-венерологическим диспансером №1, статистику россиян с заболеваниями из турецких краёв составить очень сложно. Множество российских туристов просто умалчивают о своём заболевании, а также о том, из какого города была привезена венерическая болезнь. Как правило, это связано с тем, что людям неудобно признаваться. При этом «ассортимент» в данном случае весьма широк: генитальный герпес, аногенитальные бородавки, хламидийные и микоплазменные инфекции.

Доктор напоминает, что о таких болезнях молчать не стоит – сифилис способен разрушить жизнь человека всего за пять лет. ВИЧ уносит жизнь намного быстрее, если не обратиться за помощью и не начать своевременное лечение.

Сегодня, в Турции по официальным данным, число больных ВИЧ почти семь тысяч человек. И это только те жители Турции, которые в настоящий момент стоят на учёте. Неофициальное число переносчиков опасного вируса превышает 15000 человек. Самый действенный метод защиты – контрацептивы.

Несмотря на печальную статистику венерических больных, коронавируса и террористических актов на территории Турции, туроператоры продолжают навязывать путёвки в Анталью и другие турецкие города.

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