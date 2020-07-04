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Что такое аммиак и где он применяется

Москва, 04.07.2020
Аммиак – важнейший продукт химической промышленности, он применяется как сырьё и реагент, а также в быту и медицине. Каждый год производители выпускают более 180 миллионов тонн данного продукта.
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Львиная доля российского аммиака и его производных приходится на ТОАЗ ПАО «Тольяттиазот», ведущее предприятие химической промышленности на Волге. Зачем же нужны столь колоссальные объёмы аммиака? Далее рассмотрим, почему этот продукт играет такую роль в народном хозяйстве.

Свойства аммиака

Промышленное значение аммиака обусловлено его физико-химическими характеристиками. Вещество имеет формулу NH3.Это газообразная бесцветная субстанция, отличающаяся крайне неприятным, резким  запахом. Продукт обладает общей токсичностью и сильным раздражающим действием. У людей, долгое время работающих с аммиаком, возникают отёк дыхательных путей и полиорганные нарушения.

Вещество обладает слабощелочной реакцией. Возможно его взаимодействие с кислотами и водой. Металлы при контакте с аммиаком образуют соли. Если смешать безводный аммиак и азотную кислоту, получится аммиачная селитра, ценное неорганическое удобрение и сырьё для других продуктов.

Аммиак может служить для восстановления металлов из окисей. Если аммиак реагирует с окислом меди, образуется элементарный азот.

Где применяют аммиак

Аммиак токсичен, но его применяют в различных областях хозяйственной деятельности. Химическая промышленность производит на его основе различную продукцию. Аммиак – база для производства:

  • сельскохозяйственных удобрений;
  • кальцинированной соды;
  • азотной кислоты;
  • хладагентов (ввиду потенциальной опасности для людей и животных аммиачные холодильники применяются редко);
  • растворителей;
  • взрывчатки.

В результате механическое воздействие на нитрат аммония и его производные начинается скоротечное разложение с выделением большого количества энергии – происходит взрыв. Производные нитрата аммония именуются аммонитами.

Использование аммиака в медицинских целях

Десятипроцентный раствор аммиака называется нашатырным спиртом. Он широко используется в медицинской практике. С его помощью пациентов приводят в чувство при потере сознания. Также аммиак вызывает рвоту, что важно при лечении отравлений, особенно алкогольных. Для этого средство разбавляют водой и дают выпить больному. Нашатырный спирт также применяется в виде примочек, облегчая зуд при укусах насекомых, и как дезинфицирующее средство.

Превышение необходимых доз аммиака приводит к побочным эффектам. У пациентов возникают раздражение дыхательных путей и слизистых глаз, головные боли, отёчность, при больших концентрациях возможна смерть ввиду поражения лёгких. Тем не менее, применения вещества в соответствии с назначением и соблюдением правил предосторожности позволяет избежать неприятных последствий. 

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