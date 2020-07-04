Электрокар – автомобиль мечты в России

Полностью электрическое четырехдверное купе Porsche Taycan завоевало звание «Автомобиль года» премии «Топ-5 Авто» в России. Эта модель (внутреннее название Porsche Mission E) была впервые представлена публике на Женевском автосалоне в 2015 г., и в ушедшем году она пошла в серийное производство. Этой осенью электрокар начнут продавать в России, предзаказы на него уже принимаются официальными дилерами. На российский рынок Taycan будет поставляться в топовой комплектации Turbo S. Новинка представляет из себя настоящую электрический гоночную ракету -- данное авто имеет впечатляющую мощность в 761 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Правда, и ожидаемая цена электрического суперкара космическая – в районе 12 млн. руб.

Пока продажи электрокаров в России преимущественно связаны с премиальным сегментом. В многом прошлогодний скачок спроса на этот тип машин был связан с официальным выводом на рынок электрического премиального кроссовера Jaguar I-Pace, который по итогам ушедшего года был продан в России в количестве 131 единиц, и на который таким образом сейчас приходится порядка 40% всех продаж всех новых электрокаров в стране. Ну а другие 40% рынка приходятся сейчас на другой бестсселлер российского рынка – это японский электрический хэтчбек Nissan Leaf, который по итогам года был продан в России в точно таком же количестве в 131 шт. Примечательно, что Leaf официально в России не продаётся – марка Nissan, не смотря на обещания, пока не приняла решения включить данный электрокар в официально продающийся модельный ряд, так что пока эта машина ввозится в страну или независимыми дилерами или же отдельными энтузиастами в индивидуальном порядке.

По словам представителей официального дилера Porsche в России компании «Автоспеццентр», на Porsche Taycan уже получено более сотни предзаказов. «Да, на данный момент развитию сегмента экологического транспорта в нашей стране препятствуют отсутствие необходимой инфраструктуры, -- говорит Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «Автоспеццентр». – Но при принятии дополнительных стимулирующих мер количество электромобилей в России может к 2025 году увеличиться до 5% от общего автопарка».

Впрочем, по словам Александра Русакова, руководителя автопарка Itella в России, для России оценивать возможности электромобилей пока рано. «Вес батареи и скорость зарядки – это слабые места электромобилей. Если решится хотя бы одна из проблем, то эти транспортные средства станут более востребованы, так как увеличится запас хода на дальние расстояния, что очень актуально для России», -- соглашается Иван Матвеев, операционный директор федеральной логистической компании IML. «Автомобили на электрической тяге хорошо себя зарекомендовали в европейских странах, но в России ситуация кардинально отличается, -- продолжает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic. -- Единичные заправочные комплексы для электромобилей (в основном легковых), минусовые температуры зимой, которые сильно снижают емкость аккумулятора и большие размеры городов (на примере Москвы: с севера на юг в пределах МКАД — 38 км, с запада на восток — 29,7 км, а за пределами МКАД (с севера на юг) — 51,7 км)».

Что же касается премии «Топ-5 Авто», то она в России вручается на основе решения жюри, состоящего из авторитетных российских автомобильных журналистов из различных СМИ. В этом году специалисты оценивали все модели, появившиеся на российском рынке, выбирая самые, по их мнению, достойные по пяти основным критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности. Затем, после формирования шорт-листа номинантов члены жюри голосовали за победителей путем заполнения бюллетеней, в финальном голосовании приняли участие 48 членов жюри, в число которых входит представитель журнала «Эксперт».

В других номинациях премии «Топ-5 Авто» награды достались таким маркам, как Mazda, Audi, Mitsubishi. Так, в номинации "Компактный городской автомобиль» лучшим был признан автомобиль Mazda 3. В номинации "Большой и представительский городской автомобиль" победил новый Audi A8, в номинации «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» лучшим был признан Range Rover Evoque. В номинации "Большой кроссовер/ внедорожник" победа досталась автомобилю Audi Q8. В номинации "Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» лучшим стал упомянутый выше Porsche Taycan. В специальной номинации "Легкий коммерческий автомобиль/пикап " награды удостоен Mitsubishi L200, в номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя» победа досталась компании Renault, а в номинации "Авто-персона года ", которая вручается за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России, лауреатом премии стал управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.