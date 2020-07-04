Глава офиса Зеленского оценил переговоры по Донбассу в Берлине

Андрей Ермак – глава офиса президента Украины – оценил итоги переговоров советников лидеров стран «нормандской четверки», которые прошли накануне в Берлине. По его словам, вчерашняя встреча ещё на шаг приблизила проведение саммита в Берлине, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Кроме того, Ермак отметил, что стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита. В том числе о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Российская сторона пока взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и ФРГ», – резюмировал глава офиса президента «самостийной».

В свою очередь заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине. По его словам, поднимать вопрос по самому саммиту лидеров Германии, России, Франции и Украины по итогам 10-часовых переговоров ещё «очень, очень рано», передаёт «Газета.Ru».