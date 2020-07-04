Криминальный бизнес от старой Англии до Новой

Разборки гангстеров со всего света в столице мира в сериале «Банды Лондона» и бурная жизнь прибрежного американского городка в сериале «Кайфстаун»: лондонские наркобароны-миллионеры и простые небогатые американцы, погибающие от героиновой зависимости – все равно, что палка о двух концах.

Банды Лондона

(сериал, 1-й сезон, Великобритания, 2020. Доступен на Amediateka.ru)

Город засыпает — просыпается мафия. Добро пожаловать в Лондон — столицу мира, в которой правят властные амбиции и огромные деньги. Этническое разнообразие здешней мафиозной среды лишь подтверждает ведущий статус города на мировом пьедестале. Индийские, цыганские, курдские, нигерийские, греческие, албанские группировки делят между собой территории и сферы криминальных бизнесов.

А на троне мирно уживаются сразу две семьи, составившие один клан: ирландцы Уоллесы и афробританцы Дамани. Они контролируют порт Лондона и эффективно отмывают грязные деньги через строительный бизнес: в городе один за другим вырастают элитные небоскребы. Но однажды двое цыганских парнишек по глупости убивают самого короля мафии — Финна Уоллеса. Это событие взрывает лондонский преступный мир, начинается хаос и ожесточенная война за престол.

Такова незамысловатая завязка самого кровопролитного сериала этого года «Банды Лондона». Режиссер и сценарист телешоу Гарет Эванс сделал себе имя совершенно бесподобной дилогией «Рейд» — одним из лучших экшенов последних десятилетий. Не будет преувеличением сказать, что по части жанра гангстерской драмы класса «кровавое месиво» — крутые драки, жестокие расправы, эффектные перестрелки — британский режиссер мало с кем сравнится, если не принимать во внимание мастеров азиатского кино. Гильзы летят, реки крови текут, отрезанные конечности и головы — привычные трофеи бандитских разборок во вселенной Эванса, который никогда не отворачивает камеру в сценах насилия. Новое шоу «Банды Лондона» в полной мере соответствует стилистическому кредо автора.

У Финна Уолесса остались жена, дочь и два сына. Старший Шон (Джо Коул) – амбициозный малый, которому переходит весь бизнес. Младший Билли – этакий дурачок «не при делах», безобидный наркоман с ранимой психикой. Разумеется, Шон выступает доминантной фигурой шоу.

Нервный, спесивый рыжий ирландец, находившийся всю жизнь в тени могущественного папаши, теперь не столько жаждет мести за его убийство, сколько пытается доказать мафиозным акулам, что он «право имеет», что он законный наследник преступного Лондона. Дипломатичные друзья семьи Эд и Алекс Дамани пытаются вразумить Шона и цивилизованно договориться с криминальной верхушкой, но молодой ирландец ссорится со всеми, останавливает налаженный наркопоток и решает утопить Лондон в крови.

В разгар этих нешуточных войн, заслужив доверие клана, в семью Уоллесов внедряется полицейский под прикрытием Элиот Картер (Сопе Дирису). Вся жизнь Элиота — сплошные удары головой о стену. Но он живучий пуленепробиваемый герой, прошедший афганскую войну, боксерский ринг и потерю семьи. Назвать его положительным персонажем рука не поднимается. Впрочем, авторы сериала и не настаивают, будто бы говоря зрителю: «Все относительно, отбросьте привычку деления героев на хороших и плохих».

Миропорядок английской столицы тоже весьма условен. Создается ощущение, что, не считая Элиота, в Лондоне полиции просто нет (она появляется где-то в шестом эпизоде из наличествующих десяти). Как иначе объяснить, что нигерийские головорезы, одетые в одинаковые бежевые плащи, среди бела дня заходят в главный банк города с внушительными мачете наперевес и беспрепятственно учиняют показательную расправу над сотрудниками? Или, что сын индийского мафиози избирается мэром Лондона, а предвыборная кампания новоиспеченного главы города проведена на деньги от продажи кокаина, привезенного в утробах коров?

Фантазийная лихость создателей сериала в конце концов подкупает своим простодушием. Режиссер Гарет Эванс абсолютно не стремится к достоверности. Жизнь «по понятиям» полна бешеного адреналина и бесконечной тревоги, а естественной смертью не умирает почти никто. Но Эванс не драматизирует, он создает зрелищный экшн-континуум, где силовой метод решает все, на место старых королей приходят новые, эта музыка будет вечной. Неудивительно, что создателями заявлен и второй сезон «Банд Лондона».

Кайфтаун

(сериал, 1-й сезон, США, 2020 доступен на Amediateka.ru)

Детективная драма от продюсера Джерри Брукхаймера («Пираты Карибского моря») интересна прежде всего не интригой, а социальной рельефностью, нюансами быта людей маленького прибрежного городка Провинстаун штата Массачусетс (американския Новая Англия), аутентичной атмосферой богемного курорта и правдоподобными героями.

В центре сюжета латиноамериканка Джеки Киньонес (очень естественная Моника Реймунд из «Обмани меня» и «Хорошей жены») — федеральный агент службы рыболовного надзора Провинстауна. Темперамент у Джеки бешеный, а работа скучная. Живет девушка в убогой съемной квартирке, семьи нет. Все, что остается ей после работы, это «отжигать по полной» в барах. Провинстаун, знаменитый курорт для ЛГБТ-сообщества, где жизнь представляет собой нескончаемый карнавал для приезжих. Город с населением чуть более трех тысяч жителей в летние месяцы наполняется туристами со всей страны и «разбухает» до шестидесяти тысяч человек. Один за одним проходят фестивали, на каждом шагу продают дурь, все бары переполнены до утра, всегда можно найти партнера на ночь…

В такой атмосфере трудно не вести беззаботный образ жизни. Вот Джеки и практикует с неуемным усердием ежедневную выпивку и вечеринки. Но однажды в бухте Кейп-Код она находит труп девушки, которой выстрелили в лицо. Веселье Джеки мгновенно улетучилось, инцидент нанес ей сильную психологическую травму: обнаруженное на пляже тело ей все время снится. Потеряв покой, Джеки попадает в автомобильную аварию. Ее лишают прав и работы.

После этого Джеки решает завязать с алкоголем и наркотиками. Кроме того, она начинает собственное расследование убийства и у нее это здорово получается.

Параллельно следствие ведет матерый полицейский, сержант Рэйв Абруззо (Джеймс Бэдж Дэйл). Он тоже одинок. Все, что остается ему, это работа на износ. Его методы общения с обвиняемыми и добычи информации зачастую выходят за черту закона. Оказалось, что убитая девушка была его проводником в наркобизнес. Чем дальше следствие движется к развязке, тем отчетливее вырисовывается картина героиновой эпидемии в Провинстауне.

«Кайфтаун» полон ярких героев. За судьбой каждого из них чрезвычайно увлекательно наблюдать. Работница стриптиз-заведения Рене (прекрасная Райли Воулкел из «Американской истории ужасов») в дневное время — прекрасная мать, которая воспитывает маленького сынишку, в то время как его отец, местный авторитет, сидит в тюрьме. Колоритный чернокожий здоровяк доминиканец Осито (Аткинс Эстимонд) в цветастых одеждах и с цепью на шее берет каждый день новую машину «на прокат» в авторемонтной мастерской и развозит наркоту. Рыбак Джуниор, приятель главной героини, приводит Джеки на собрание анонимных алкоголиков, а сам во всю «барыжит» на улицах героином, чтобы обеспечить свою девушку и ребенка…

Удастся ли Джеки и Рэйву спасти свидетельницу убийства, найти преступника и решить свои личные проблемы, зрителям не раскроют до последней серии первого сезона. Второй, впрочем, тоже не за горами.