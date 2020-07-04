Курс доллара: рубль посыпался на новостях из США

Российский рубль завершил короткую рабочую неделю резким снижением к основным резервным мировым валютам.

Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 71,43 руб., что сразу на 87,75 коп. выше уровня закрытия торгов четверга. Курс евро составил 80,29 руб., что на 96,25 коп. больше чем было сутки ранее. При этом в моменте доллар поднимался до 71,67 руб. – максимум с 25 мая, евро – до 80,58 рубля, что является максимумом с 6 мая.

Столь чувствительное ослабление рубля произошло в пятницу, 3 июля из-за снижения активности на валютных площадках накануне выходного дня в США (канун Дня независимости). Кроме того, негативное влияние на курс нацвалюты оказывают негативные новости о распространении коронавируса COVID-19 в США, из-за чего инвесторы теряют интерес к рынку. Кроме того, против рубля возобновление антироссийской санкционной риторики, а также очередное снижение мировых цен на нефть.

Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» нефти Brent в пятницу вечером упала до 42,74 долл. за бочку (-0,93%). Ещё больше просели цены на фьючерсы WTI, которые торговались по 40,2 долл. за баррель (-1,11%).

Как напомнил Дмитрий Майоров из агентство экономической информации «Прайм» завершение короткой рабочей недели в России сопровождалось резким обвалом курса нацвалюты к 1,5-месячным максимумам к доллару и евро.

Он считает, что триггерами для падения рубля стало снижение в пятницу мировых цен на нефть, а также избавление инвесторов от риска перед выходными на фоне негативного для России международного фона.

«Под международным негативом, я подразумеваю продление ЕС секторальных санкций против РФ, дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», которые были включёны в проект бюджета национальной обороны США. Ну и, наконец, скандал вокруг истории о якобы финансировании Москвой операций талибов против американских военных в Афганистане», – объяснил эксперт.

По его мнению, всё это, а также ожидание роста импорта на фоне ослабления карантинных мер и упавший спрос на рублёвый государственный долг создают очень печальные перспективы для курса национальной валюты.

«Поэтому пока, на мой взгляд, рубль сохраняет потенциал для дальнейшего ослабления и падению курса в нижнюю часть коридора 71,00-75,00», – предположил Майоров.

Антон Покатович из «БКС Премьер» также уверен, что на следующей неделе давление на рубль усилится.

«Мы ожидаем, что уже в понедельник нацвалюта в паре с долларом сохранит склонность к падению в коридор 71,70-72,20 руб.», – подчеркнул он.

В свою очередь, Иван Чакаров из Citi-банка считает, что в случае новых санкций США против РФ, рубль вообще может рухнуть к отметке в 77,00.

«Дело в том, антироссийские ограничительные меры повысят доходность ОФЗ на 100 базисных пунктов. А это, что вполне естественно, обрушит нацвалюту. Поэтому если санкции, которыми грозят сейчас американские демократы будут введены, то рост курса доллара к рублю составит около 10%. Однако вероятность введения санкций мы пока оценивать всё-таки не будем», – подчеркнул он, отметив при этом, что возможный рост доходности ОФЗ и обвал курса российской валюты затруднят покрытие дефицита бюджета.

Между тем, Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» рискнул дать долгосрочный прогноз по рублю. По его мнению, до начала августа резких колебаний в курсе нацвалюты всё же не ожидается. При этом он предположил, что руль в паре с долларом будет торговаться весь месяц в достаточном широком коридоре – 68,00-73,00.

«Мы полагаем, что в июле значительного ослабления рубля не произойдет. Свой прогноз объясняем просто – объём дивидендных выплат в этом году ожидается ниже, чем в 2019 году. Так что отток капитала почти не окажет никакого влияния на курс. Между тем, из-за падения доходности рублевых инструментов инвесторы станут более остро реагировать даже на несущественные колебания рубля. В этой связи мы бы не стали исключать точечного вмешательства ЦБ РФ для стабилизации резких колебаний курса», – резюмировал эксперт, добавив, что на предстоящей неделе рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 70,90-71,90.