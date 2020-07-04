Летняя диета: десерты помогут похудеть

Очень простой и низкокалорийный десерт всего из двух ингредиентов, который поможет освежиться в жаркий день. Не содержит глютен и продуктов животного происхождения.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2 замороженных манго, нарезанных кубиками
- 400 мл кокосового молока
Инструкция по приготовлению:
1.Положите ингредиенты в блендер и доведите до кремового состояния без комочков.
2.Залейте получившуюся смесь в контейнер и накройте крышкой.
3.Оставьте в морозилке на 3 часа
4.Сорбет готов! Можно также добавить ягоды и мяту для вкуса.
КБЖУ водной порции:
204 Ккал
Б-2,4 гр/Ж-11 гр/У-29,5 гр
По вкусу кексы почти ничем не отличаются от обычных, но гораздо менее калорийны и готовятся всего 20 минут. Более того, они не содержат сахара.
Ингредиенты (24 маффина по 20 гр.):
- 2 спелых банана
- 2 яйца
- 200 мл арахисовой пасты
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- 2 столовые ложки меда
- Пол чайной ложки разрыхлителя для теста
-50 гр. шоколадной крошки
Инструкция по приготовлению:
1.Положите все ингредиенты кроме шоколадной крошки в блендер и тщательно перемешайте.
2.Вылейте получившуюся смесь в формочки для выпекания.
3.Посыпьте кексы шоколадной крошкой.
4.Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 8 минут.
5.Маффины готовы! Теперь их можно украсить корицей или сахарной пудрой.
КБЖУ на каждый маффин:
100 Ккал
Б-2,9 гр/Ж-6,5 гр/У- 7,5 гр
Отличная замена традиционного русского блюда с полезными ягодами. Не содержат сахара. Они отлично подойдут для летнего завтрака на балконе.
Ингредиенты (на 4 блинчика):
- 100 гр. муки
- 50 мл молока
- 50 мл воды
- Пол столовой ложки сливочного масла
- 1 яйцо
- 50 гр. греческого йогурта
- 150 гр. клубники
Инструкция по приготовлению:
1.Смешайте муку, молоко, воду и масло.
2.В получившуюся смесь добавьте яйцо и тщательно перемешайте, чтобы избавиться от комочков.
3.Вылейте ¼ часть теста на разогретую сковородку и накройте крышкой.
4.Через минуту переверните блинчик и обжарьте с другой стороны.
5.Нарежьте клубнику и смешайте ее с греческим йогуртом.
6.Заверните получившуюся начинку в блинчики. При желании их можно посыпать сахарной пудрой и украсить дольками клубники сверху.
КБЖУ в одном блинчике:
127 Ккал
Б-7 гр./Ж-3 гр./У-18 гр.
Легкая смесь из фруктов и семян чиа – полезная и безглютеновая альтернатива привычной каше. Отлично подойдет для тех, кто очень спешит на работу утром, так как такой боул можно приготовить вечером и поставить в холодильник.
Ингридиенты:
- 170 гр. греческого йогурта
- 50 гр. семян чиа
- 150 гр. любых замороженных фруктов (отлично подойдет манго или клубника)
- 40 мл воды
- 20 мл молока
- 1 столовая ложка меда
Инструкция по приготовлению:
1.Смешайте семена чиа с греческим йогуртом и поставьте настаиваться на ночь.
2.Оставшиеся ингредиенты перемешайте в блендере.
3.Выложите в миску получившийся чиа-пуддинг и залейте его фруктовой смесью.
4.Боул готов! Его можно украсить свежими фруктами или мюсли.
КБЖУ на одну порцию:
268 Ккал
Б-5,7 гр/Ж-12 гр/У-18 гр