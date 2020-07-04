Летняя диета: десерты помогут похудеть

Сорбет из манго

Очень простой и низкокалорийный десерт всего из двух ингредиентов, который поможет освежиться в жаркий день. Не содержит глютен и продуктов животного происхождения.

Ингредиенты (на 4 порции):

- 2 замороженных манго, нарезанных кубиками

- 400 мл кокосового молока

Инструкция по приготовлению:

1.Положите ингредиенты в блендер и доведите до кремового состояния без комочков.

2.Залейте получившуюся смесь в контейнер и накройте крышкой.

3.Оставьте в морозилке на 3 часа

4.Сорбет готов! Можно также добавить ягоды и мяту для вкуса.

КБЖУ водной порции:

204 Ккал

Б-2,4 гр/Ж-11 гр/У-29,5 гр

Банановые маффины с шоколадной крошкой

По вкусу кексы почти ничем не отличаются от обычных, но гораздо менее калорийны и готовятся всего 20 минут. Более того, они не содержат сахара.

Ингредиенты (24 маффина по 20 гр.):

- 2 спелых банана

- 2 яйца

- 200 мл арахисовой пасты

- 2 чайные ложки экстракта ванили

- 2 столовые ложки меда

- Пол чайной ложки разрыхлителя для теста

-50 гр. шоколадной крошки

Инструкция по приготовлению:

1.Положите все ингредиенты кроме шоколадной крошки в блендер и тщательно перемешайте.

2.Вылейте получившуюся смесь в формочки для выпекания.

3.Посыпьте кексы шоколадной крошкой.

4.Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 8 минут.

5.Маффины готовы! Теперь их можно украсить корицей или сахарной пудрой.

КБЖУ на каждый маффин:

100 Ккал

Б-2,9 гр/Ж-6,5 гр/У- 7,5 гр

Клубничные блинчики

Отличная замена традиционного русского блюда с полезными ягодами. Не содержат сахара. Они отлично подойдут для летнего завтрака на балконе.

Ингредиенты (на 4 блинчика):

- 100 гр. муки

- 50 мл молока

- 50 мл воды

- Пол столовой ложки сливочного масла

- 1 яйцо

- 50 гр. греческого йогурта

- 150 гр. клубники

Инструкция по приготовлению:

1.Смешайте муку, молоко, воду и масло.

2.В получившуюся смесь добавьте яйцо и тщательно перемешайте, чтобы избавиться от комочков.

3.Вылейте ¼ часть теста на разогретую сковородку и накройте крышкой.

4.Через минуту переверните блинчик и обжарьте с другой стороны.

5.Нарежьте клубнику и смешайте ее с греческим йогуртом.

6.Заверните получившуюся начинку в блинчики. При желании их можно посыпать сахарной пудрой и украсить дольками клубники сверху.

КБЖУ в одном блинчике:

127 Ккал

Б-7 гр./Ж-3 гр./У-18 гр.

Фруктовый смузи боул

Легкая смесь из фруктов и семян чиа – полезная и безглютеновая альтернатива привычной каше. Отлично подойдет для тех, кто очень спешит на работу утром, так как такой боул можно приготовить вечером и поставить в холодильник.

Ингридиенты:

- 170 гр. греческого йогурта

- 50 гр. семян чиа

- 150 гр. любых замороженных фруктов (отлично подойдет манго или клубника)

- 40 мл воды

- 20 мл молока

- 1 столовая ложка меда

Инструкция по приготовлению:

1.Смешайте семена чиа с греческим йогуртом и поставьте настаиваться на ночь.

2.Оставшиеся ингредиенты перемешайте в блендере.

3.Выложите в миску получившийся чиа-пуддинг и залейте его фруктовой смесью.

4.Боул готов! Его можно украсить свежими фруктами или мюсли.

КБЖУ на одну порцию:

268 Ккал

Б-5,7 гр/Ж-12 гр/У-18 гр