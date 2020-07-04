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Особенности переезда в Краснодар

Москва, 04.07.2020
Краснодар - стремительно развивающийся город, каждый год принимающий большое число приезжих. Многие решаются на переезд в Краснодар, и конечно, самый главный вопрос, которым задаются будущие краснодарцы: где купить квартиру, какая квартира от застройщика лучше?
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Строительная компания ООО “ЮСИ” гарантирует будущим жильцам качественное жилье, доступную стоимость, сдачу в срок. На сайте “ЮгСтройИмпериал” вы можете ознакомиться с объектами, изучить планировки, узнать стоимость квартир на Юге России.

Многие россияне, приезжая в Краснодар, конечно же, перевозят и всю свою семью. ЖК “Фамилия” от застройщика ООО “ЮСИ” - отличное решение для пар с детьми, еще и выгодной вложение, ведь Краснодар на стадии развития, а значит недвижимость дешевле чем например в Москве и Санкт-Петербурге. Жилой комплекс находится на улице Старокубанской, поблизости располагаются ТЦ “Галактика” и СБС “Мегамолл”.

Вы оцените стильный европейский фасад, и у вас есть возможность подобрать квартиру своей мечты среди более чем 1000 доступных квартир в базе компании. Для покупки доступны однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры. “ЮгСтройИмпериал” позаботился о просторных планировках, чтобы каждый член семьи получил собственный личный уголок. Квартиры сдаются уже в предчистовой отделке. Автовладельцы смогут выбрать место на подземной парковке, которая оснащена системами видеонаблюдения, есть выходы к лифтам. Вообще квартиры от ЮСИ ООО считаются одними из лучших в регионе Краснодарский край.

Придомовая территория ЖК “Фамилия” порадует жильцов зелеными насаждениями, беседками, приспособлениями для барбекю. Дети смогут спокойно проводить время на безопасных игровых площадках, а родители могут не волноваться за сохранность своих чад. Двор ЖК огорожен, работают видеонаблюдение и консьерж-служба. Кроме того, для жильцов возведен амфитеатр, где можно устраивать мероприятия и весело проводить досуг. На территории жилого комплекса также есть открытый бассейн.

В нескольких шагах от жилого комплекса находятся детские сады и школы, что немаловажно для семей с детьми. За несколько минут вы доберетесь до парка “Солнечный остров”, до зоопарка. Фитнес-центры и поликлиники, находящиеся поблизости, обеспечат заботу о вашем здоровье и здоровье ваших близких. Удобное транспортное сообщение поможет вам добраться до любой точки города.

Менеджеры “ЮгСтройИмпериал” будут рады предоставить вам подробную консультацию о стоимости квартир и условиях приобретения, помогут подобрать подходящее жилье. Переезжая в Краснодар, выбирайте надежного застройщика. ООО “ЮСИ” заботится о своих жильцах.

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