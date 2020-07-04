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Поправки в Конституцию России вступили в силу

Москва, 04.07.2020

Поправки к российскую Конституции вступили в силу в субботу, 4 июля. Соответствующий указ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

При этом сам текст Конституции уже с внесёнными в неё поправками был опубликован минувшей ночью на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что прошедшее голосование показало высокий уровень консолидации общества.

«Поправки вступают в силу по воле народа. Вы знаете мою позицию. Но я её повторю ещё раз. Все изменения, которые внесены в основной закон страны, затрагивают каждого. Но окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане нашей страны», - заявил Путин.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали свои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».

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