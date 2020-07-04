Прогноз погоды на неделю: Россию накроет мощная волна влаги и зноя

Надежды россиян на то, что июльская погода в отличие от июньской станет более стабильной, пока не оправдываются. Далеки от истины оказались и синоптики, которые ранее в своих долгосрочных прогнозах обещали всем нам спокойную обстановку в начале второго календарного месяца лета 2020.

Однако согласно новым данным метеорологов, в ближайшие дни в России по-прежнему будет наблюдаться настоящий климатический раздрай. При этом пока в одних регионах от жары станет гореть земля под ногами, другие – накроет мощная волна небесной влаги.

Прогноз погоды на неделю на юге России

Так, весь юг России уже сейчас оказался под влиянием очень горячих воздушных масс. Например, почти 40-градусная жара ожидается в период с 4 по 9 июля на территории Кабардино-Балкарии. Самая высокая температура прогнозируется в степных районах КБР – в Прохладненском, Лескенском, Терском и Майском.

Волна летнего зноя на предстоящей неделе накроет также Чечню (плюс 38-39), Дагестан (34-36), Северную Осетию (плюс 34-35), Ингушетию (плюс 33-34), Карачаево-Черкессию (плюс 34-36), Старополье (плюс 35-37) и Краснодарский край (35-36).

В этой связи региональные Управления МЧС предупреждают жителей этих регионов о возможности возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью с/х угодий, увеличением количества автомобильных аварий, происшествий с ж/д транспортом.

Кроме того, высока вероятность возникновения природных пожаров, экстренных ситуаций при перевозке аварийных химически опасных и взрывоопасных веществ, а также увеличение количества тепловых и солнечных ударов и гибель птиц в промышленном птицеводстве.

Погода на 7 дней в Крыму

Рекордный зной ожидается в ближайшие 7 дней в Крыму. В частности, с понедельника, 6 июля дневная температура, которая сейчас составляет около плюс 30, начнёт стремительно повышаться, достигнув во вторник-среду аномальных значений. Например, в Ялте, Гурзуфе и Форосе воздух прогреется до плюс 32-33, в Симферополе до плюс 34-35, в Евпатории – до плюс 35-36, в Керчи до плюс 36-37, а в степных и предгорных районах полуострова – до плюс 37-38.

Одновременно с этим местный Гидрометцентр прогнозирует, что безоблачное небо покроется облаками – ожидается переменная облачность, но при низкой относительной влажности воздуха, которая составит всего 55%.

Повышенный температурный фон на всей территории полуострова будет фиксироваться даже в ночное время суток, когда температура воздуха поднимется до плюс 27-28. При этом сильная жара сохранится здесь как минимум до следующих выходных.

Прогноз погоды на неделю на северо-западе России

Пока юг России будет изнывать от удушающей жары, жителям северо-западных регионов страны следует готовиться к мощной волне влаги, которая накроет почти всю территории от Калининградской области до Ненецкого автономного округа.

Так, сильные ливни в сопровождении грозовых раскатов обрушатся на Мурманск и Сыктывкар. При этом обширный циклон, который уже принёс в Республику Коми обильные дожди, грозы и понижение температуры до плюс 14-16, уйдёт из региона только к следующим выходным.

Очень пасмурно и дождливо в ближайшие 7 дней также будет в Петрозаводске, Пскове и Новгороде. Однако здесь столбики термометров поднимутся до плюс 21-23. Но дополнительный дискомфорт создаст ветер северного направления, порывы которого местами будут достигать 18-20 метров в секунду.

На Санкт-Петербург небесная влага обрушилась уже сегодня. На предстоящей неделе при средней дневной температуре плюс 19-22 в Северной столице сохранится пасмурная погода. Самый мощный ливень, грозы и ветер до 16-17 метров в секунду прогнозируются 8-9 июля.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве при относительно высоком температурном фоне сильные осадки ожидаются сегодня и завтра, а также почти до конца следующей рабочей недели. В этой связи столичный Главк МЧС РФ выпустил экстренное предупреждение о дожде, граде и ветре с порывами до 17-20 метров в секунду. Аналогичное предупреждение опубликовано также на сайте Управления МЧС по Московской области.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 июля и во вторник, 7 июля воздух прогреется до плюс 27-29. Но, как предупреждают метеорологи в эти же дни начнётся новое натекание облаков, прогнозируютс ливни, грозы и молнии.

В среду, 8 июля в Москву вновь вторгнется холодный антициклонический фронт, который принесёт не только новые порции небесной влаги с грозами и ветром, но и понижение температуры до 20-24. Однако к выходным в регионе распогодится - ветер разгонит тучи, а солнце прогреет воздух до 26-28 градусов выше нуля.