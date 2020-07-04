Renault Kaptur как зеркало «турбо революции»

Турбонаддув, когда мощность мотора повышает приводной нагнетатель, использующий энергию отработанных газов, придумали еще на заре автомобилестроения: в 1885 г. исследования, связанные с нагнетанием сжатого воздуха в камеру сгорания, проводили «отцы» мирового автопрома -- Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель. Однако до недавних пор турбированные двигатели применялись преимущественно в дорогих и спортивных моделях авто. Но сейчас турбированные моторы активно теснят привычные «атмосферники» и в бюджетных сегментах авторынка.

Наступление машин с турбонагнетателями во многом связано с экологическими тисками, которые все сильнее сжимают мировых автопроизводителей. Они вынуждены снижать рабочий объем двигателей и прибегать к другим конструктивным ухищрениям, чтобы отвечать строгим экологическим нормам «Евро-5» и «Евро-6». Но при этом, чтобы не разочаровать потребителей вялой динамикой, автоконцерны все активнее обращаются к применению турбин.

Зеркалом развивающейся сейчас «тубро революции» вполне можно назвать обновленный Renault Kaptur, продажи которого недавно начались на российском рынке. Раньше эта модель оснащалась двухлитровым «атмосферником» мощностью 150 л.с., который сочетался с четырёхступенчатым гидротрансформаторной автоматической коробкой переключения передач. Этот дуэт сильно разочаровывал динамикой – машина разгонялась очень вяло, при этом не выдерживал критики уровень потребления топлива.

Конструкция обновленного Kaptur дарит другие ощущения – машину как бы подменили, при нажатии педали газа, она способна совершать на дороге решительные броски и динамичные обгоны. Всё дело в новом турбомоторе с рабочим объемом 1,33 л. под названием 150 ТСе, который альянс Renault-Nissan разрабатывал совместно с немецким автогигантом Daimler, он уже успешно эксплуатируется на ряде моделей в Европе, а российскому потребителю знаком по модели Renault Arkana.

Также как на Arkana на новом «Каптюре» турбомотор работает в паре с шустрым 6-ти ступенчатым вариатором, что является еще одной составляющей впечатляющей динамики автомобиля. При этом новая пара работает гораздо тише – со старой автоматической коробкой, которой место давно в музее, машина издавала на разгонах протяжный гул, как бы сообщая водителю о своих ограниченных возможностях.

К другим значимым обновлениям модели относится появлению на нём множества дополнительных опций. Здесь помимо прочего теперь есть, в частности, обогрев руля и задних сидений, пассажиров сзади несомненно порадуют два силовых USB-разъёма, с помощью которых можно заражать смартфоны. Впервые на модели также появилась аудиосистема Bose, которая работает вполне сносно. Помимо этого все «Каптюры» теперь оснащаются дистанционным пуском двигателя, причем, даже в базовой комплектации, а фоновая подсветка салона имеет восемь цветов на выбор.

При этом новый Kaptur отличается довольно привлекательной ценой: самая простая модификация предлагается за 1,020 млн. руб., а полноприводный вариант имеет ценник в 1,5 млн. руб. Во время тест-драйва автомобиль разве что немного разочаровал «пустым» по ощущениям рулем, информативность рулевого управления могло бы быть и лучше. Впрочем, это вопрос настроек электроусилителя руля, и, вероятно, производитель в ближайшем будущем сможет устранить этот недостаток.

Вызывает беспокойство и надежность турбированного мотора. При всех своих достоинствах турбонагнетатели могут причинять головную боль своему владельцу уже через 60 – 70 тыс. пробега. Пока инженеры Renault говорят, что новые двигатели марки не разочаруют своих владельцев надежностью, но так ли это на самом деле сможет показать только время.