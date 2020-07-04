В России от коронавируса COVID-19 умерло уже более 10 тыс. человек

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 632 новых больных COVID-19.

Всего к утру 4 июля в 85 регионах страны зафиксировано 674 615 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 446879 (+8 968). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 10 027 человек (+168 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 680 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 274 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+273), Санкт-Петербург (+271) и Свердловская область (+268).

Таким образом, коэффициент распространения инфекции в Москве 3 июля составил 0,87. В России в общей сложности этот показатель равен 0,98.

Накануне в России было зафиксировано 6 718 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.