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Выбор брокера Форекс

Москва, 04.07.2020
Начинающие трейдеры задаются вопросом, кто такие брокеры Форекс, и что они делают на валютном рынке? Эта статья посвящена ключевым фигурам валютного рынка, занимающимся посреднической деятельностью. Они предоставляют трейдерам возможность заниматься торговлей на валютной бирже. Новичкам не придется осуществлять серьезный анализ сделок. Опытный брокер все это сделает за них.
#PressRelease

Поэтому необходимо основательно подойти к выбору профессионала. Основным составляющим успеха на бирже является хорошая репутация брокера. Начинающим трейдерам рекомендуется читать отклики клиентов на деятельность брокерских фирм. Например, на сайте br-stone.com отзывы свидетельствуют о профессионализме компании, которая заинтересована в обратной связи.

Критерии подбора брокера Форекс.

На валютном рынке достаточно большое предложение брокерских фирм. По каким критериям сделать свой выбор?

  • Профессионал должен произвести приятное впечатление, быть открытым и иметь много успешных сделок. Следует обратить внимание, есть ли у него портфолио и много хороших отзывов от клиентов.

  • Постоянные клиенты оставляют много отзывов. Выбрав несколько опытных трейдеров и проанализировав их рецензии, можно составить свой список предпочтений.

  • Процесс регистрации и вывод денег должен быть удобным для трейдера.

  • Когда у брокера есть лицензия, то можете быть уверены, что он будет заботиться не только о своей выгоде. Обратите внимание на то, где получена лицензия. Если она выдана конторой, расположенной в далекой стране, не принадлежащей к известным мировым сообществам, то лучше с таким брокером дела не иметь.

Брокеры тоже оценивают трейдеров

На интернет-ресурсах существуют рейтинги известных в своей среде брокеров, где они дают оценку трейдерам по количеству и качеству отзывов, опыту работы и количеству сделок.

Как организован форекс-трейдинг онлайн?

Чтобы начать работу, трейдеру необходима установка специального программного обеспечения. Каждая фирма предлагает работу со своей онлайн-платформы. Пользуются спросом: MetaTrader4 (MT4), MetaTrader5 (MT5), Mirror Trader, ZuluTrade и т. д. Благодаря этому трейдер имеет возможность проводить сделки в любой точке планеты. Брокер, в свою очередь, имеет доход от комиссионных или спред (разница от покупки/продажи валютных пар).

Классификация брокеров

Существует 3 основные категории посредников:

  1. Классические оказывают все виды услуг, начиная приемом ордеров и заканчивая юридическим сопровождением счетов. Это самые дорогие посредники.

  2. Дисконтные брокеры выводят ордера на биржу и получают процент от сделки.

  3. Самые популярные онлайн брокеры занимаются бизнесом в интернете.

Советуем начинающим трейдерам наладить взаимовыгодное сотрудничество с брокером, выбранном согласно критериям этой статьи. Не торопитесь, начинайте с небольших сумм.

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