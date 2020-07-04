Выбор брокера Форекс

Поэтому необходимо основательно подойти к выбору профессионала. Основным составляющим успеха на бирже является хорошая репутация брокера. Начинающим трейдерам рекомендуется читать отклики клиентов на деятельность брокерских фирм. Например, на сайте br-stone.com отзывы свидетельствуют о профессионализме компании, которая заинтересована в обратной связи.

Критерии подбора брокера Форекс.

На валютном рынке достаточно большое предложение брокерских фирм. По каким критериям сделать свой выбор?

Профессионал должен произвести приятное впечатление, быть открытым и иметь много успешных сделок. Следует обратить внимание, есть ли у него портфолио и много хороших отзывов от клиентов.

Постоянные клиенты оставляют много отзывов. Выбрав несколько опытных трейдеров и проанализировав их рецензии, можно составить свой список предпочтений.

Процесс регистрации и вывод денег должен быть удобным для трейдера.

Когда у брокера есть лицензия, то можете быть уверены, что он будет заботиться не только о своей выгоде. Обратите внимание на то, где получена лицензия. Если она выдана конторой, расположенной в далекой стране, не принадлежащей к известным мировым сообществам, то лучше с таким брокером дела не иметь.

Брокеры тоже оценивают трейдеров

На интернет-ресурсах существуют рейтинги известных в своей среде брокеров, где они дают оценку трейдерам по количеству и качеству отзывов, опыту работы и количеству сделок.

Как организован форекс-трейдинг онлайн?

Чтобы начать работу, трейдеру необходима установка специального программного обеспечения. Каждая фирма предлагает работу со своей онлайн-платформы. Пользуются спросом: MetaTrader4 (MT4), MetaTrader5 (MT5), Mirror Trader, ZuluTrade и т. д. Благодаря этому трейдер имеет возможность проводить сделки в любой точке планеты. Брокер, в свою очередь, имеет доход от комиссионных или спред (разница от покупки/продажи валютных пар).

Классификация брокеров

Существует 3 основные категории посредников:

Классические оказывают все виды услуг, начиная приемом ордеров и заканчивая юридическим сопровождением счетов. Это самые дорогие посредники. Дисконтные брокеры выводят ордера на биржу и получают процент от сделки. Самые популярные онлайн брокеры занимаются бизнесом в интернете.

Советуем начинающим трейдерам наладить взаимовыгодное сотрудничество с брокером, выбранном согласно критериям этой статьи. Не торопитесь, начинайте с небольших сумм.