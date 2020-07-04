Вход/Регистрация Подписка

Выбор района для приобретения квартиры в Москве

Москва, 04.07.2020
Покупка собственной квартиры – это ответственный момент в жизни каждого человека, требующий основательного и серьезного подхода. В России одним из определяющих факторов при выборе места проживания выступает стоимость жилой площади. На уровень цен оказывает влияние развитость инфраструктуры, площадь помещения, класс дома, экологические показатели.
#PressRelease

Одним из самых привлекательных мест для проживания считается Москва. Мегаполис открывает широкие возможности, поэтому с каждым годом количество его жителей увеличивается. Расчет и число желающих купить квартиру в Москве, как среди бизнесменов, звезд, так и среди обычных среднестатистических семей. У каждого человека могут быть свои приоритеты касательно локации, кому-то по душе локации в рамках Садового кольца, кто-то предпочитает проживать на окраине. Именно поэтому рассмотрим основные недостатки и достоинства некоторых районов столицы.

Центральные районы

В эту категорию входит Китай-Город, Арбат, Якиманка, Тверской, Мещанский и Красносельский районы. Выбор жилой площади здесь небольшой, а цены высокие (от 390 000 рублей за один квадратный метр).

Центральные районы будут предпочтительны для людей:

  • с высоким уровнем дохода;
  • желающим проживать неподалеку от рабочего места;
  • готовых ежедневно «бороться» с транспортными заторами.

Жить в центре – это пафосно и статусно, но здесь людно, шумно и есть дефицит школ и детских садов.

Районы между ТТК и Садовым кольцом

Указанная локация является оптимальной для людей, имеющих достаток выше среднего. Стоимость квартир здесь высокая, но инфраструктура гораздо комфортней для жизни, чем в центре.

Районы, пользующие наибольшей популярностью:

  • Хамовники – локация характеризуется хорошей экологичной обстановкой, наличием парков, усадеб, уютной набережной, место прекрасно подойдет тем, кто хочет быть поближе к природе, а также семейным людям с детьми;
  • Дорогомилово – по сравнению с Хамовниками зелени в районе меньше, но инфраструктура не менее развита;
  • Басманный район – отличается множеством деловых центров, учебных заведений разного уровня;
  • Южнопортовский район – локация не располагает к культурной жизни и больше подойдет людям, нацеленным на работу.

Локации в пределах МКАД

Для большинства жителей столицы центральные регионы не по карману. Именно поэтому здесь проживает основная часть москвичей.

Популярные направления:

  • Южное (Зябликово, Ясенево, Чертаново, Бирюлюво и т.д.) – районы отличаются чистым воздухом, большим количеством зеленых насаждений;
  • Восточное (Текстильщики, Соколиная Гора, Рязанский, Перово и прочие) – в этой части Москвы одни из самых доступных в плане цены квартиры;
  • Западное (Сокол, Можайский, Строгино, Филевский парк) – локация характеризуется богатым выбором парков, детских площадок, торговых центров;
  • Северное (Марьина Роща, Отрадное, Бибирево, Северное Медведково) – в районе достаточно много квартир Эконом.

Указанные районы считаются популярными на текущий момент, но через несколько лет ситуация может изменится, так как Москва постоянно расширяется и развивается. Это же можно сказать и в контексте цены.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Ипотека пробьет дно
    Достаточно низкие уже и сегодня ставки кредитов на приобретение недвижимости к концу года могут опуститься ниже 7% годовых
  2. Китай нацелился на российскую нефть
    Крупнейшие компании КНР намерены упрочить свои рыночные позиции за счет консолидации ресурсов – при помощи совместных закупок нефти
  3. Соединенные Штаты на пути к стратегической неуязвимости
    Вашингтон надеется гарантировать свое глобальное военное доминирование и обеспечить национальную безопасность практически от любых угроз
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама