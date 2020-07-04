Выбор района для приобретения квартиры в Москве

Одним из самых привлекательных мест для проживания считается Москва. Мегаполис открывает широкие возможности, поэтому с каждым годом количество его жителей увеличивается. Расчет и число желающих купить квартиру в Москве, как среди бизнесменов, звезд, так и среди обычных среднестатистических семей. У каждого человека могут быть свои приоритеты касательно локации, кому-то по душе локации в рамках Садового кольца, кто-то предпочитает проживать на окраине. Именно поэтому рассмотрим основные недостатки и достоинства некоторых районов столицы.
В эту категорию входит Китай-Город, Арбат, Якиманка, Тверской, Мещанский и Красносельский районы. Выбор жилой площади здесь небольшой, а цены высокие (от 390 000 рублей за один квадратный метр).
Центральные районы будут предпочтительны для людей:
Жить в центре – это пафосно и статусно, но здесь людно, шумно и есть дефицит школ и детских садов.
Указанная локация является оптимальной для людей, имеющих достаток выше среднего. Стоимость квартир здесь высокая, но инфраструктура гораздо комфортней для жизни, чем в центре.
Районы, пользующие наибольшей популярностью:
Для большинства жителей столицы центральные регионы не по карману. Именно поэтому здесь проживает основная часть москвичей.
Популярные направления:
Указанные районы считаются популярными на текущий момент, но через несколько лет ситуация может изменится, так как Москва постоянно расширяется и развивается. Это же можно сказать и в контексте цены.