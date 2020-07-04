Выбор района для приобретения квартиры в Москве

Одним из самых привлекательных мест для проживания считается Москва. Мегаполис открывает широкие возможности, поэтому с каждым годом количество его жителей увеличивается. Расчет и число желающих купить квартиру в Москве, как среди бизнесменов, звезд, так и среди обычных среднестатистических семей. У каждого человека могут быть свои приоритеты касательно локации, кому-то по душе локации в рамках Садового кольца, кто-то предпочитает проживать на окраине. Именно поэтому рассмотрим основные недостатки и достоинства некоторых районов столицы.

Центральные районы

В эту категорию входит Китай-Город, Арбат, Якиманка, Тверской, Мещанский и Красносельский районы. Выбор жилой площади здесь небольшой, а цены высокие (от 390 000 рублей за один квадратный метр).

Центральные районы будут предпочтительны для людей:

с высоким уровнем дохода;

желающим проживать неподалеку от рабочего места;

готовых ежедневно «бороться» с транспортными заторами.

Жить в центре – это пафосно и статусно, но здесь людно, шумно и есть дефицит школ и детских садов.

Районы между ТТК и Садовым кольцом

Указанная локация является оптимальной для людей, имеющих достаток выше среднего. Стоимость квартир здесь высокая, но инфраструктура гораздо комфортней для жизни, чем в центре.

Районы, пользующие наибольшей популярностью:

Хамовники – локация характеризуется хорошей экологичной обстановкой, наличием парков, усадеб, уютной набережной, место прекрасно подойдет тем, кто хочет быть поближе к природе, а также семейным людям с детьми;

Дорогомилово – по сравнению с Хамовниками зелени в районе меньше, но инфраструктура не менее развита;

Басманный район – отличается множеством деловых центров, учебных заведений разного уровня;

Южнопортовский район – локация не располагает к культурной жизни и больше подойдет людям, нацеленным на работу.

Локации в пределах МКАД

Для большинства жителей столицы центральные регионы не по карману. Именно поэтому здесь проживает основная часть москвичей.

Популярные направления:

Южное (Зябликово, Ясенево, Чертаново, Бирюлюво и т.д.) – районы отличаются чистым воздухом, большим количеством зеленых насаждений;

Восточное (Текстильщики, Соколиная Гора, Рязанский, Перово и прочие) – в этой части Москвы одни из самых доступных в плане цены квартиры;

Западное (Сокол, Можайский, Строгино, Филевский парк) – локация характеризуется богатым выбором парков, детских площадок, торговых центров;

Северное (Марьина Роща, Отрадное, Бибирево, Северное Медведково) – в районе достаточно много квартир Эконом.

Указанные районы считаются популярными на текущий момент, но через несколько лет ситуация может изменится, так как Москва постоянно расширяется и развивается. Это же можно сказать и в контексте цены.