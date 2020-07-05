Известный врач предупредил об опасности второй волны коронавируса

Известный израильский медик, бывший руководитель всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что новую волну заражения коронавируса COVID-19 надо ждать в ноябре-декабре этого года.

По его словам, к этому уже сейчас необходимо очень серьёзно готовиться, так как новая волна может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами, передаёт РИА Новости.

«По этой причине будет сложно отличить больных, которые кашляют, чихают из-за простуды, от тех, у кого есть COVID-19», – пояснил специалист.

Профессор также отметил, что к ноябрю во всех странах должны быть полностью мобилизованы системы здравоохранения, чтобы можно было успешно противостоять коронавирусу.

«По всем расчётам, осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений. Но уже даже сейчас наблюдается распространение второй волны COVID-19 по всему миру. Есть страны, в которых рост заболеваний маленький, как, например, в Италии или ФРГ. Но есть государства, где рост очень стремительной. Это, в частности, Индия. Периодически очаги заражения вспыхивают в Китае. Даже то, что мы знаем официально – это уже более 11 млн заболевших во всё мире. При этом реальное количество инфицированных COVID-19 на планете превышает количество обнаруженных», – резюмировал Эйдельман.

Напомним, ранее профессор Эйдельман заявил, что появление безопасной и эффективной вакцины от коронавируса стоит ждать не ранее второго квартала 2021 года. Поэтому, по его словам, человечеству надо привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 5 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 736 новых больных COVID-19.

Всего к утру 5 июля в 85 регионах страны зафиксировано 681 251 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 450 750 (+3871). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 10 161 человек (+134 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 650 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 287 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+275), ХМАО (+272) и Свердловская область (+266).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 632 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.