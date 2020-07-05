Коронавирус в России: опубликована статистика по заболевшим и умершим на 5 июля

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 736 новых больных COVID-19.

Всего к утру 5 июля в 85 регионах страны зафиксировано 681 251 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 450 750 (+3871). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 10 161 человек (+134 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 650 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 287 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+275), ХМАО (+272) и Свердловская область (+266).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 632 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.