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Преимущества использования решебников для школьников

Москва, 05.07.2020
В настоящее время книги, в которых содержатся готовые домашние задания по различным школьным предметам, получили широчайшее распространение. Решебники не только издаются в печатном виде, но и предоставляются в электронном формате, благодаря чему каждый школьник может быстро сделать задание из любого учебника в несколько кликов мышкой.
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Многие родители отрицательно относятся к таким книгам, утверждая, что частое пользование решебниками отбивает у школьника желание учиться и ухудшает его успеваемость. Однако в действительности при правильном использовании сборников ГДЗ от РешУтки от них можно получить немалую пользу. Так что не следует порицать ребенка, если он время от времени заглядывает в решебники.

На самом деле решебники предназначены не для бездумного копирования готовых ответов, а для обеспечения ученику возможности сопоставить самостоятельно найденное решение с верным вариантом, в случае выявления ошибки проанализировать полный алгоритм правильных действий и установить этап, на котором она была допущена.

Благодаря использованию решебников школьники и их родители могут воспользоваться следующими преимуществами:

  • Сэкономить время. Имея в своем распоряжении сборник ГДЗ, ученик может проверять домашние задания самостоятельно, не прибегая к помощи родителей, у которых постоянно имеется много дел на работе или в домашнем хозяйстве.
  • Обойтись без использования помощи репетитора. Не все родители могут правильно решить задачу или уравнение. Использование решебника позволяет ребенку быстро разобраться в том, как верно сделать задание без расходов на оплату услуг репетитора.
  • Повторять пройденный материал. Не все ученики сразу усваивают материал в школе. Его повторение в домашних условиях на готовых примерах позволяет закрепить полученные в классе знания и восполнить имеющиеся пробелы.

 

Несмотря на то, что регулярное списывание ребенком решения с книги может плохо сказаться на его успеваемости, все же это лучше полного отказа от выполнения домашней работы. В ходе списывания ученик непроизвольно прорабатывает материал и усваивает его хотя бы отчасти. А это лучше, чем ничего.

 

Разумеется, школьник может получить пользу лишь от правильного и дозированного пользования сборниками ГДЗ. Поэтому при покупке решебника для ребенка надо обязательно контролировать процесс его использования. Это позволит избежать ухудшения успеваемости.

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